Спеціально для батьків першокласників існують цілі чек-листи покупок. Завдяки цьому можна поступово підготуватись до нового етапу життя майбутнього школяра, пише "На урок".

Зауважте Як обрати комфортну піжаму на літо

Що варто купити, коли дитина йде в 1 клас?

Готувати дитину до 1 класу потрібно поступово, тому необхідні речі теж краще купувати у кілька етапів. Зокрема, знадобиться новий одяг, рюкзак та цілий список канцелярії.

Якщо шукаєте, де це можна знайти, то варто перевірити Prom, адже тут продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії. Фактично, все необхідне в одному місці. Крім цього, якщо замовляти товари для першокласника поступово та у кілька замовлень, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Особливу увагу варто приділити покупці рюкзака. Він має бути не тільки красивим, а й містким та зручним, адже це важливо для постави. Видання "Вікна" вказує, що вага порожнього рюкзака не має перевищувати 1 кілограм, а заповненого – 2 – 3 кілограми. Крім цього, краще обирати модель, яка має твердий корпус.

До покупки рюкзака треба поставитись відповідально / Фото Pexels

Майбутньому першокласнику також знадобиться спортивний костюм та змінне взуття для уроків фізичного виховання. Потрібно також придбати кілька комплектів одягу (якщо школа не забезпечує формою) для хлопчиків та дівчаток. Тут важливо враховувати індивідуальність дитини.

Ще одна стаття витрат для батьків майбутнього школяра – канцелярія. Зокрема, що потрібно забезпечити:

зошити в клітинку на 12 аркушів;

зошити в косу лінію на 12 аркушів;

кулькова ручка (синя);

прості олівці;

кольорові олівці;

стругачка з контейнером;

гумка;

лінійка 20-25 см, бажано дерев’яна;

обкладинки для зошитів;

закладки для підручників;

папка для праці (з ручками, на блискавці);

ножиці з закругленими кінцями;

клей-олівець, клей ПВА;

кольоровий картон;

кольоровий папір;

пластилін; дошка для пластиліну.

Звісно, можуть брати також й інші покупки, адже школа, наприклад, може сформувати власні рекомендації.