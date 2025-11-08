Різдвяний кактус зацвіте за тиждень: поставте його на це місце у домі
- Для цвітіння різдвяника важливо помістити його у прохолодне місце з температурою 12 – 15 градусів перед цвітінням.
- У листопаді необхідно скоротити полив, чекаючи, поки ґрунт підсохне, перед наступним поливом.
Різдвяник – це дуже популярна кімнатна рослина, що потребує мінімум догляду, а на початку зими ще й може потішити тривалим та красивим цвітінням.
Цвітіння різдвяника можна досягти досить просто – потрібно виконати всього кілька нехитрих умов, аби рослина отримала достатню кількість світла, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Зокрема, потрібно переставити рослину на одне конкретне місце.
Як доглядати за різдвяним кактусом у листопаді?
Різдвяник має плоске зелене листя та заокруглені зубці. Рослина може квітнути рожевими, білими, червоними чи навіть фіолетовими квітами, що взимку, саме напередодні Різдва, точно створять святковий настрій. І попри те, що вирощувати різдвяник дуже легко, з тим, аби домогтися від рослини цвітіння, все ж можуть виникнути деякі проблеми.
Але стимулювати цвітіння все ж можливо, якщо переконатися, що рослина стоїть у певному місці. Окрім того, кілька разів на рік рослинам потрібно дати періоди спокою – місяць прохолоднішої температури та меншої кількості поливу. Робити це потрібно до утворення бруньок восени та знову після цвітіння наприкінці зими.
А ось протягом весни та літа рослина віддає перевагу теплу – ідеальною для неї буде температура 18 – 20 градусів. І те саме стосується періоду цвітіння – тож переконайтеся, що рослина стоїть у теплому місці, але не поряд з джерелами тепла, пише Martha Stewart.
Але перед цвітінням рослині потрібний період прохолодної температури – 12 – 15 градусів. Цього можна досягти, перемістивши рослину у прохолодніше приміщення. Або ж можна поставити рослину на підвіконня подалі від батареї, і тоді температура знизиться природним шляхом.
Зараз, у листопаді, також важливо скоротити полив. Зачекайте, поки ґрунт підсохне, перед тим, як поливати різдвяник знову.
