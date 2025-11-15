Монстера взимку ростиме надзвичайно швидко: поставте її в одному місці

Осінь – це саме час для невеликих змін у розташуванні ваших рослин. Зокрема, для хорошого росту переставити у інше місце потрібно і монстеру.

Монстера – це неймовірно красива рослина, що може потішити швидким ростом. Певно, саме тому вона така популярна серед квітникарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Куди поставити монстеру взимку?

Монстера, певно, одна з найпопулярніших рослин для дому, і її важко сплутати з будь-якою іншою рослиною через її гігантське зелене листя. За рослиною також досить просто доглядати, і якщо хочеться досить швидко оживити свій простір, монстера стане для цього найкращим виходом.

Але попри те, що ці рослини чудово ростуть у теплі місяці, зима може бути дещо складнішою. Нижча температура, коротші дні та сухе через опалення повітря можуть вплинути на ріст рослини та її здатність викидати нове листя. Багато власників монстер помічають, що рослина починає жовтіти, або ж на листі з'являються коричневі кінчики.

Втім, всього одне просте рішення допоможе виправити усю ситуацію. Враховуючи те, що монстера – це тропічна рослина, для неї дуже важливі три фактори: світло, тепло та волога. Саме тому восени потрібно переставити вашу монстеру на нове місце, аби допомогти їй впоратися з зимовим сезоном, пише The Spruce.

І найкращим місцем для монстери восени стане ділянка поряд з вікном, що виходить на південь. Так монстера отримає найбільше природного освітлення протягом коротких днів і зможе підтримувати якісний ріст.

Якщо ж південного вікна немає, експерти радять використовувати спеціальні лампи, аби продовжити світловий день для рослини до 12 – 14 рослин. Температура також має значення, тож спробуйте переконатися, що у кімнаті з монстерою вона не опускається нижче, ніж до 18 градусів.

Що ще потрібно знати про догляд за рослинами?