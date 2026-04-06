Якщо приділити дереву трохи уваги, то воно віддячить великими та ароматними бутонами, пише Homes and Gardens.

Як доглядати за магнолією навесні?

Світло для дерева

Найкраще магнолії ростуть на сонячній ділянці. Для рясного цвітіння їм потрібно кілька годин прямого світла кожного дня. Якщо крону затіняють інші рослини, то варто їх прорідити, щоб активізувати ріст та сприяти розкриттю бутонів.

Різноманітні сорти магнолій можна знайти на Prom. Якщо важливо перевірити саджанець перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Глибокий полив

Навесні важливо не часто, а якісно поливати магнолії. Важливо добре просочувати ґрунт водою, щоб вона проникала глибоко до коріння. Такий підхід зможе зміцнити дерево. Для довшого зберігання вологи ґрунт навколо стовбура можна замульчувати.

Підживлення для пишних бутонів

У квітні магнолії потребують поживних речовин. Найкраще підійдуть добрива для рослин, які люблять кислий ґрунт. Важливо лише не переборщити з азотом, оскільки він стимулює ріст листя, який може зашкодити цвітінню.



Відсутність обрізки

Якщо у вас вже росте магнолія, то навесні слід запам'ятати одне правило – дерево не можна обрізати. Навесні не варто обрізати рослини, які цвітуть на минулорічних пагонах, бо раннє обрізання знищує бруньки та майбутні квіти, пише Martha Stewart. Магнолія входить до списку дерев, для яких обрізка є протипоказаною.

Захист від морозів

Різке похолодання може пошкодити ніжні бруньки. Молоді дерева потрібно накривати садовим матеріалом у холодні ночі. Також слід оглядати листя. Якщо з’являться шкідники, то їх варто прибрати мильним розчином чи спеціальними засобами.

