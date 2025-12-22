Не просто "для краси": навіщо на лобовому склі авто є чорні цятки

Багато водіїв звертають увагу на дрібні чорні цятки по краях лобового скла, але мало хто замислювався, для чого вони потрібні. Це не випадковий декоративний елемент – такі точки мають важливі функціональні та безпекові властивості.

Що означають ці чорні цятки – розкаже 24 Канал з посиланням на обговорення на форумі Reddit.

Що це за чорні цятки?

Ці маленькі точкові малюнки на склі називають frits, що у перекладі з англійської означає керамічна емаль. Вони являють собою чорну керамічну емаль, що запікається прямо на склі під час виробництва і продовжуються у вигляді ряду дрібних чорних точок.

Які основні функції цих чорних цяток?

Захист адгезиву та краща фіксація скла

Чорна смуга й точки допомагають адгезиву (клею) краще прикріплювати скло до рами автомобіля, створюючи шорстку поверхню, до якої клейові сполуки краще прилягають. Це важливо для безпеки та міцності конструкції скла.



Навіщо на лобовому склі авто є чорні цятки / Фото Reddit

Захист від ультрафіолету

Керамічна емаль блокує ультрафіолетові (UV) промені, які можуть руйнувати уретановий клей з часом. Без такого захисту клей слабшав би, а лобове скло могло б втратити щільне прилягання.

Контроль температури та зменшення напруги

Як пише The Sun, скло нагрівається неоднаково: чорна смуга може сильно прогріватись від сонця, створюючи температурні різниці в склі. Точки допомагають рівномірно розподіляти тепло по поверхні та зменшувати тепловий стрес, що запобігає оптичним спотворенням і тріщинам.

Оптичний комфорт

Градієнт з чорної смуги до прозорого скла завдяки точкам створює плавний перехід для очей водія й зменшує ефект "лінзування", коли прямі лінії можуть здаватися вигнутими через нерівномірне нагрівання скла.

Чи можна їх пошкодити?

Зазвичай frits є частиною скла і не стираються при нормальному використанні. Однак при встановленні неякісного скла або неправильному ремонті ці точки можуть бути слабкіші.

