Не просто "для красоты": зачем на лобовом стекле авто есть черные точки
- Черные точки на лобовом стекле авто, известные как frits, обеспечивают лучшую фиксацию стекла и защиту от ультрафиолета, уменьшая тепловой стресс и улучшая оптический комфорт.
- Эти точки являются частью стекла и обычно не стираются, но могут быть повреждены при установке некачественного стекла или неправильном ремонте.
Многие водители обращают внимание на мелкие черные точки по краям лобового стекла, но мало кто задумывался, для чего они нужны. Это не случайный декоративный элемент такие точки имеют важные функциональные и безопасные свойства.
Что означают эти черные точки
Что это за черные точки?
Эти маленькие точечные рисунки на стекле называют frits, что в переводе с английского означает керамическая эмаль. Они представляют собой черную керамическую эмаль, что запекается прямо на стекле во время производства и продолжаются в виде ряда мелких черных точек.
Какие основные функции этих черных точек?
- Защита адгезива и лучшая фиксация стекла
Черная полоса и точки помогают адгезиву (клею) лучше прикреплять стекло к раме автомобиля, создавая шероховатую поверхность, к которой клеевые соединения лучше прилегают. Это важно для безопасности и прочности конструкции стекла.
Зачем на лобовом стекле авто есть черные точки / Фото Reddit
- Защита от ультрафиолета
Керамическая эмаль блокирует ультрафиолетовые (UV) лучи, которые могут разрушать уретановый клей со временем. Без такой защиты клей ослабевал бы, а лобовое стекло могло бы потерять плотное прилегание.
- Контроль температуры и уменьшение напряжения
Как пишет The Sun, стекло нагревается неодинаково: черная полоса может сильно прогреваться от солнца, создавая температурные разницы в стекле. Точки помогают равномерно распределять тепло по поверхности и уменьшать тепловой стресс, что предотвращает оптические искажения и трещины.
- Оптический комфорт
Градиент с черной полосы до прозрачного стекла благодаря точкам создает плавный переход для глаз водителя и уменьшает эффект "линзирования", когда прямые линии могут казаться изогнутыми из-за неравномерного нагрева стекла.
Можно ли их повредить?
Обычно frits являются частью стекла и не стираются при нормальном использовании. Однако при установке некачественного стекла или неправильном ремонте эти точки могут быть слабее.
