Річ не в теплі: чому рослини гинуть, коли вмикають опалення

Зима є справжнім випробуванням для кімнатних рослин, особливо для чутливих видів. Це не вина температури – на це є кілька поширених причин.

Якщо у вашому домі є орхідеї, фікуси чи папороті, ви можете помітити, що їхній стан помітно погіршується з початком опалювального сезону, інформує 24 Канал з посиланням на Onet. На це є кілька причин, і ви ще маєте шанс врятувати рослини.

Чому рослинам "погано" зимою?

Тепло у домівках взимку може бути смертельно небезпечним для рослин. Кімнатні рослини, особливо ті, що походять із тропіків, погано переносять сухе повітря та високі температури, особливо поблизу радіаторів.

Проблема не лише в температурі, а й передусім у нестачі вологості. Центральне опалення, тепла підлога та каміни висушують повітря, що негативно впливає на здоров'я рослин.

Як поводитися з рослинами зимою / Фото unsplash

Рослини з тонким, ніжним листям, такі як папороті та спатифілуми, особливо схильні до висихання. Чим тонше та менше листя, тим більший ризик того, що рослина постраждає від сухого повітря. Варто перемістити горщики якомога далі від джерел тепла.

Гарним рішенням є розміщення рослин на полицях, бічних столиках або в підвісних контейнерах. Групування рослин в одному місці також допомагає – це створює природний мікроклімат, який допомагає зберігати вологу.

Що робити, коли рослини гинуть під час опалювального сезону?

Якщо ви помітили, що листя починає опадати або рослина виглядає ослабленою, не панікуйте, пише gardening know how. У таких ситуаціях слід обрізати пошкоджені частини рослини та перемістити її в більш стабільне місце та комфортне місце.

Регулярний полив протягом тижня-двох може допомогти рослині відновитися. Головне – проявити терпіння та не приймати поспішних рішень.

Корисні підказки для догляду за рослинами