Пернаті їдять хліб, але за поживністю від для них порожній, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Якщо птахи будуть на постійній основі вживати хліб, то почнуть слабшати, хворіти, а в окремих випадках – втратять здатність літати.

Чим небезпечний хліб для птахів?

Порожні калорії

У хлібі недостатня кількість білків, вітамінів та мінералів, які є необхідними для розвитку птахів. Відповідно вони страждають від виснаження, поганої якості пір’я та крихкості кісток. Якщо молода пташка буде вживати багато хліба, то її крила можуть погано сформуватися, через це вона не зможе літати.

Ризик грибкових захворювань

Через те що хліб швидко пліснявіє, у птахів можуть виникнути різні хвороби чи інтоксикація. Причиною цьому стануть грибкові спори, які містяться у плісняві.



Пташок не можна годувати хлібом / Фото Pexels

Втрата інстинкту в пошуку корму

Якщо птахи звикнуть до того, що людина з дня в день їм приносить їжу, то з часом можуть зникнути інстинкти пошуку корму.

Чим можна годувати пташок?

Найкраще птахам підходять зернові суміші (просо, пшениця, гречка, овес). Птахи люблять насіння соняшника чи гарбуза, але воно повинне бути несолоним та необсмаженим. Пернатим можна натирати моркву чи капусту. А ще у зоомагазинах для птахів продаються спеціальні корми.

