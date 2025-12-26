Орхідея піде в цвіт: яке нічне підживлення запускає нові стрілки

Навіть коли орхідея має щільне листя й міцне коріння, вона може вперто не випускати квітконоси. Рослині часто бракує не тільки світла і не тепла, а й правильного добрива.

Орхідеї дуже чутливі рослини, повідомляє 24 Канал з посилання на Сity magazine. Саме тому нічні підживлення працюють інакше, ніж денні.

Цікаво Для раннього та рясного урожаю: що посіяти у грудні на розсаду

Яким нічним добривом підживити орхідеї?

Часниковий настій приготований власноруч – один із найпростіших та найсильніших стимуляторів. Він не є добривом у класичному розумінні, але працює як природний активатор. Часник містить сполуки, які знижують грибкове навантаження і “підштовхують” рослину до росту.

Чудові рослини / Фото unsplash

Для приготування слід взяти 1 – 2 зубчики часнику разом зі шкіркою. Далі слід його слід подрібнити у зручний спосіб, зберігаючи структуру. Потім залишається викласти у місткість і залити окропом, закрити та залишити на ніч. Вранці настій треба процідити.

Отриманим розчином поливають орхідею під корінь або використовують для короткого замочування горщика. Таке підживлення можна застосовувати не частіше одного разу на місяць. Його мета – не “нагодувати”, а дати сигнал до росту квітів.

До речі, знайти добриво для орхідей, регулятори росту рослин за найкращими цінами можна на Prom. А ще субстрати, горщики, компости та купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Як дбати про орхідеї зимою?

Взимку орхідеї не потребують активного росту, але вимагають стабільності, повідомляє Justaddiceorchids. Світло – розсіяне, без холодних підвіконь і протягів.

Полив рослини варто скоротити. Але важливо зберігати регулярність, щоб не допускати повного пересихання коріння.

Які ще поради стануть у пригоді?