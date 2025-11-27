Чи потрібно застеляти ліжко взимку: неочікувана відповідь

Усі з нас мають звичку застеляти ліжко вранці, але фахівці кажуть, що це не зовсім правильно. Після прокидання ліжко варто залишати розстеленим, і на це є кілька причин.

Виявляється, що після нічного сну, ліжку треба дати "подихати", а вже потім його застеляти, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Чому не потрібно одразу застеляти ліжко?

Після ночі постіль та ковдра вбирають вологу й тепло, оскільки людина виділяє піт й тепло впродовж усього сну. Якщо ліжко одразу застелити, то створиться середовище з підвищеною вологістю, яке почне розмножувати постільних кліщів.

Експерти кажуть, що ці мікроорганізми люблять теплі умови та відсутність циркуляції повітря. Щоб уникнути цього, постіль потрібно залишати у зимову пору відкритою на 30 хвилин. За цей час тканина встигне охолонути, а зайва волога випарується. Ця проста дія додатково допоможе запобігти неприємним запахам.



Ліжко не варто застеляти після пробудження / Фото Freepik

А ще навіть взимку потрібно регулярно провітрювати кімнату, щоб покращити гігієну постелі. Свіже повітря добре знижує рівень вологості й робить спальне місце менш сприятливим для мікробів та постільних кліщів.

Саме тому постіль після пробудження застеляти одразу не варто. Таким чином ви вбережете себе від розмноження шкідників.

Пилових кліщів можна знищити, перучи постільну білизну при температурі 60 градусів пише Express. Саме така температура вб’є кліщів, бактерії та алергени. Кліщі люблять вологість, тому постільну білизну треба добре висушувати. А ще ресурс Better Homes and Garden зазначає, що спільне прання постільної білизни та рушників може призвести до зношування делікатних тканин через різницю у вазі та товщині.

Які хитрощі прання варто знати?