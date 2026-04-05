Ось чому насіння не проростає, і як виправити проблему, поки не пізно: просте рішення

Майже всі дачники вирощують розсаду на підвіконнях вдома перед тим, як пересадити рослини у відкритий ґрунт. Але іноді насіння вперто не хоче проростати.

Після посадки розсади чимало дачників перевіряють насіння чи не щодня. Але що робити, якщо паростки не з'являються ані на перший тиждень, ані після другого? На щастя, ще не все втрачено, а ситуацію можна виправити, пише Real Simple.

Чому насіння не проростає?

Недостатньо часу

Терпіння – це важлива риса для садівника. Важливо пам'ятати, що різним рослинам потрібний різний час на проростання – одні можуть показати перші листочки вже за тиждень, а ось іншим потрібно аж до трьох тижнів.

Для того, аби перевірити, чи взагалі проблема з ростом є, варто перевірити інформацію на пакетику з насінням.

Насіння посіяне надто глибоко

Кожна насінина потребує різної глибини посадки залежно від виду. Але якщо посадити насінину надто глибоко, вона не матиме достатньо енергії, аби досягнути поверхні, і може просто загинути під ґрунтом.

Надто частий чи недостатній полив

Одна з головних причин, чому насіння не проростає – це неправильний полив. Зважайте, що надто велика кількість води може задушити насінину та призвести до розвитку грибкових захворювань, а ось якщо вологи буде недостатньо, насінина всохне ще до того, як почне рости.

Надто висока температура

Вода та світло життєво важливі для рослини, але є ще один фактор, про який дачники часто забувають – температура. Якщо ґрунт надто холодний, насіння просто не отримує своєрідний "сигнал" проростати.

У такому випадку можна спробувати використовувати килимок для прогрівання насіння.

Надто старе насіння

Якщо ви не припустилися помилок під час вирощування, проблема може полягати у самому насінні – якщо воно пошкоджене чи старе, воно може просто не проростати, пише Ideal Home.

