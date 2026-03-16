Мурахи більше ніколи не наблизяться до вашої кухні та ванної: цей спосіб працює безвідмовно

Мурахи – це одні з тих шкідників, що досить часто проникають у людське житло, і позбутися їх досить складно. Вони маленькі та непомітні, але водночас цих комах досить багато.

Мурахи недарма найчастіше з'являються саме на кухні та у ванній кімнаті – їм для життя потрібні не тільки тепло та їжа, але й волога, а її знайти у цих двох кімнатах найпростіше, пише Martha Stewart.

Цікаво Усім городникам до уваги: як позбутися кротів на ділянці без хімії

Чому мурахи живуть саме на кухні та у ванній?

Один з головних факторів, чому мурахи лізуть у ваш дім – це вологість. Вода має вирішальне значення для виживання цих маленьких істот, і вони часто шукають її джерела, з яких можна не лише випити воду, але й принести більше для решти колонії, пише Homes&Gardens.

Крани та зливи на кухні й у ванній кімнаті є ідеальним джерелом води. Втім, обмежити їхню привабливість для мурах дуже просто. Звертати особливу увагу потрібно на засмічені крани та зливи. І якщо ви помітили, що ваш кран принаймні трохи протікає, слід якомога швидше звернутися до фахівця, аби розв'язати цю проблему.



Також слід регулярно оглядати труби під раковинами, аби виявити будь-які протікання чи отвори навколо сантехніки. Також після душу дуже важливо вмикати витяжний вентилятор у ванній, аби швидше просушити приміщення. А якщо в домі є кімнатні рослини, слід уникати також і надмірного поливу.

Втім, це не єдиний важливий фактор. Окрім води мурахи шукають їжу, а на кухнях часто є крихти, розливи напоїв та корм для домашніх тварин. Ще одна несподівана проблема – це немитий посуд. Він приваблює мурах, тож краще його не залишати.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?