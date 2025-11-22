Ось як видалити помаранчевий підтон з дерев'яних меблів: це дасть їм нове життя

Можливо, ви помічали, що старі меблі, які вже не одне десятиліття стоять у вас вдома, мають незвичний помаранчевий відтінок. І це зовсім не тренд, що був популярний раніше – це результат окиснення.

Помаранчевий чи бурштиновий відтінок одразу ж видають вік меблів – і виникає бажання викинути їх, аби замінити на новенькі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як почистити дерев'яні меблі від помаранчевого кольору?

Хоча в теплішому тоні деревини немає нічого поганого, в багатьох випадках вона виглядає дещо застарілою. Втім, досягти бажаної естетики можна і без заміни меблів – потрібно тільки трохи попрацювати з тими, що ви вже маєте.

Якщо ви не хочете знімати лакування та робити все знову – це цілком очікувано. На щастя, можна обійтися і без цього. Все, що потрібно – це синьо-зелений фарбувальний тонер, що допоможе охолодити помаранчевий відтінок.

Отож, вам знадобляться:

наждачний папір зернистістю 220;

сіра шліфувальна підкладка;

синьо-зелений барвник-тонер;

прозоре фінішне покриття.

Спершу потрібно відшліфувати поверхню наждачним папером та сірою шліфувальною підкладкою. Після цього вологою ганчіркою протріть поверхню та висушіть її, аби позбутися пилу від шліфування.

Згодом потрібно нанести тонкий шар синьо-зеленого тонера, аби нейтралізувати помаранчеві тони. Щойно ви досягнете бажаного відтінку, покрийте засіб прозорим лаком, що не буде з часом жовтіти, пише Lemon 8.

Що робити, щоб дерево не жовтішало?

У деяких випадках деревина неминуче з часом набуде бурштинового, чи то помаранчевого відтінку – це один з недоліків використання продуктів на олійній основі. Вони піддаються впливу ультрафіолетового випромінення. Але є один спосіб уповільнити цей процес – за можливості намагайтеся тримати меблі далі від сонячного світла, адже промені можуть пришвидшити процес зміни кольору.

