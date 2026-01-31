Навіщо в СРСР холодильник застеляли газетами: відповідь здивує

Побут в СРСР був сповнений дивних звичок. Вони народжувалися не з любові до експериментів, а через хронічний дефіцит низької якості майже всього – від їжі до побутової техніки.

Те, що зараз здається абсурдним, тоді було звичною справою, пише Oboz.ua. Чимало з нас пам’ятають, як наші мами чи бабусі застеляли газетами полиці холодильника, і на це була певна причина.

Читайте також Лід у морозилці – переплата за світло: як її розморозити за 10 хвилин

Навіщо в холодильник клали газети?

Холодильники радянського виробництва працювали нестабільно. Вони погано тримали температуру, не контролювали вологість та швидко обростали льодом. Через це продукти псувалися дуже швидко.

Найбільшою проблемою була вологість. Її надлишок призводив до плісняви та гниття, тому продукти миттєво ставали непридатними до життя. Тоді газети були хоч і примітивним, але дійсно дієвим способом врегулювати мікроклімат.

Папір добре вбирав зайву вологу, а коли повітря в холодильнику пересихало, то поступово віддавав його назад. Проте такий "фільтр" доводилося часто міняти, бо мокрі та забруднені газети починали пліснявіти.



Старі холодильники погано працювали / Фото Pexels

А ще в газети загортали продукти. У них пакували хліб, щоб він довше залишався свіжим, ковбасу та сир, а також овочі – картоплю, моркву чи цибулю. Також газетою вистеляли полицю, щоб не витрачати час на відмивання плям від зіпсованих продуктів, бо таке траплялося часто. Тоді забруднений аркуш просто викидали й замінювали новим.

Тоді альтернатив просто не існувало. Поліетиленові пакети були дефіцитом та вважалися цінністю. Їх мили, сушили й використовували до останнього. А от газети коштували копійки та були в кожного в домі. На той час газета була вимушеним винаходом в епоху нестачі всього. Зараз цей лайфхак – лише спогад про ті часи.

Навіщо в холодильнику тримати туалетний папір?

Туалетний папір в холодильнику діє як абсорбент, вбираючи вологу та нейтралізуючи запахи без хімії, повідомляє TikTok Irysik3076. Один рулон туалетного паперу можна використовувати 2–3 тижні, після чого його замінюють. Папір поглинає надлишкову вологу, яка найчастіше з’являється через овочі, відкриті страви, каструлі без кришок.

Які ще поради варто знати?