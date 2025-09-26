Чищення килима – це складне завдання, яке чимало людей відкладають так довго, як тільки можна. Та зрештою це може призвести до небажаних результатів.

Після того як ви пропилососили килими, вони можуть видаватися ідеально чистими – втім, скоріш за все, це не так, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce. І тому час від часу потрібно ретельно чистити килими з мийними засобами та щіткою.

Наскільки часто потрібно чистити килими?

Виявляється, килими потрібно очищати від бруду та пилу кожні 12 – 18 місяців. Щорічне звернення до професіонала чи самостійне чищення килима допоможе протягом тривалого часу підтримувати його у належному стані.

Втім, є кілька факторів, які впливають на те, як часто потрібно чистити килим.

Частота, з якою ви пилососите . Те, як часто і наскільки добре ви пилососите килим, є найбільш важливим фактором, що впливає на частоту чищення. Радять робити це принаймні раз на тиждень. До того ж пилососити потрібно повільно та ретельно – не ігноруйте щілини та кути, де накопичується пил.

. Те, як часто і наскільки добре ви пилососите килим, є найбільш важливим фактором, що впливає на частоту чищення. Радять робити це принаймні раз на тиждень. До того ж пилососити потрібно повільно та ретельно – не ігноруйте щілини та кути, де накопичується пил. Домашні тварин и. Якщо у вас є домашні улюбленці, тоді і пилососити, і чистити килими потрібно частіше, аби зібрати всю шерсть та лупу.

и. Якщо у вас є домашні улюбленці, тоді і пилососити, і чистити килими потрібно частіше, аби зібрати всю шерсть та лупу. Кількість людей, що живуть у дом і. Якщо кімната використовується нерегулярно, або ж в домі живе всього одна чи кілька людей, глибоке чищення килима можна відкладати трохи довше.

і. Якщо кімната використовується нерегулярно, або ж в домі живе всього одна чи кілька людей, глибоке чищення килима можна відкладати трохи довше. Способи видалення плям. Якщо у вас є звичка одразу ж витирати розлиті напої, випадкові плями від домашніх тварин тощо, тоді з чищенням килима проблем не виникне. Та якщо на килимі просто накопичуються плями, тоді ретельне чищення потрібно проводити частіше.

Чому важливо регулярно чистити килими?

Килими діють практично як великі фільтри – і якщо їх не чистити вчасно, вони навіть можуть стати причиною алергії, пише Martha Stewart. Адже коли повітря циркулює, усі забрудники фільтруються через волокна та осідають на килимі.

Окрім того, чищення допомагає видалити не тільки застарілі плями, але й пил, пилових кліщів, волосся, мертві клітини шкіри та неприємні запахи, що могли з'явитися з різних причин.

