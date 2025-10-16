Дверцята духовки стануть як новенькі: елементарний спосіб їх почистити
- Для очищення скляних дверцят духовки від застарілого жиру можна використовувати таблетку для посудомийної машини, занурену в теплу воду.
- Альтернативним засобом є харчова сода, яку можна нанести на поверхні духовки, а потім активувати реакцію з білим оцтом.
Плями на скляних дверцятах духовки – це не дивина. Вони постійно виникають під час приготування їжі, і чистять їх не дуже часто. Це зрештою призводить до того, що плями стають застарілими, і відтерти їх згодом в рази складніше.
Якщо духовка часто використовується, без плям на скляних дверцятах, на жаль, просто не обійтися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Цікаво Дешево та ефективно: один копійчаний засіб, який виведе наліт з душової лійки
На щастя, почистити їх можна без особливих складнощів, і для цього навіть не потрібно купувати дорогих засобів.
Чим можна відмити дверцята духовки?
Чимало експертів сходяться на одному – у вашому домі, ймовірно, вже є ідеальний засіб для очищення духовки від застарілого жиру. І це – таблетка для посудомийної машини. Вона годиться не тільки для того, аби помити посуд, але й для очищення побутової техніки.
Склад таблетки спеціально розроблений так, аби боротися із жиром, розчиняти та видаляти залишки їжі тощо. Тож цей недорогий засіб чудово впорається і з плямами, що накопичуються в духовках. І якщо під рукою є така таблетка, все, що вам знадобиться, окрім неї – це тепла вода та рукавички для миття посуду.
Передусім занурте таблетку у теплу воду та потріть безпосередньо нею скло дверцят духовки, аби почати видаляти пригорілі залишки їжі та бруд. Продовжуйте час від часу занурювати таблетку у теплу воду, адже це допоможе активувати мийні засоби у таблетці, наче ваша духовка чиститься у посудомийній машині.
Абразивна структура таблеток допомагає розщеплювати стійкі плями, але водночас не дряпає скло дверцят духовки.
Але якщо таблетки під рукою немає, можна скористатися народним засобом – харчовою содою. Вона також є м'яким абразивом, що може видалити плями від їжі і не залишити подряпин на склі.
До слова, пастою з соди можна почистити і всю духовку всередині, пише Martha Stewart. Для цього потрібно нанести її на всі поверхні, окрім нагрівальних частин, а тоді залишити пасту на кілька годин. Після цього наповніть пляшку з розпилювачем білим оцтом та обприскайте пасту, аби почалася реакція.
Коли піноутворення вщухне, можна губкою потерти стінки духовки, і ви помітите, що жир починає відпадати.
Що ще на кухні потрібно поприбирати?
- Один домашній трюк дозволить почистити раковину за лічені хвилини: для цього потрібно тільки взяти трохи паперу для випічки. Його воскове чи силіконове покриття може зробити дива з брудом, що налипає до раковини.
- Тим часом вікна та дзеркала у домі можна мити звичайнісіньким засобом для миття посуду. Для того, аби не лишилося розводів, потрібно використовувати ракель та мити вікна у одну конкретну погоду.
Часті питання
Який ефективний спосіб очищення дверцят духовки від плям?
Експерти рекомендують використовувати таблетку для посудомийної машини, яка добре розчиняє жир та видаляє залишки їжі. Все, що потрібно — це тепла вода та рукавички для миття посуду.
Чи є альтернативний спосіб очищення духовки без таблеток для посудомийної машини?
Так, можна скористатися харчовою содою. Вона є м'яким абразивом, який може видалити плями від їжі, не залишаючи подряпин на склі.
Які інші поради щодо прибирання кухні були згадані в статті?
Стаття радить використовувати папір для випічки для очищення раковини та засіб для миття посуду для миття вікон та дзеркал, щоб уникнути розводів.