Плями на скляних дверцятах духовки – це не дивина. Вони постійно виникають під час приготування їжі, і чистять їх не дуже часто. Це зрештою призводить до того, що плями стають застарілими, і відтерти їх згодом в рази складніше.

Якщо духовка часто використовується, без плям на скляних дверцятах, на жаль, просто не обійтися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

На щастя, почистити їх можна без особливих складнощів, і для цього навіть не потрібно купувати дорогих засобів.

Чим можна відмити дверцята духовки?

Чимало експертів сходяться на одному – у вашому домі, ймовірно, вже є ідеальний засіб для очищення духовки від застарілого жиру. І це – таблетка для посудомийної машини. Вона годиться не тільки для того, аби помити посуд, але й для очищення побутової техніки.

Склад таблетки спеціально розроблений так, аби боротися із жиром, розчиняти та видаляти залишки їжі тощо. Тож цей недорогий засіб чудово впорається і з плямами, що накопичуються в духовках. І якщо під рукою є така таблетка, все, що вам знадобиться, окрім неї – це тепла вода та рукавички для миття посуду.

Передусім занурте таблетку у теплу воду та потріть безпосередньо нею скло дверцят духовки, аби почати видаляти пригорілі залишки їжі та бруд. Продовжуйте час від часу занурювати таблетку у теплу воду, адже це допоможе активувати мийні засоби у таблетці, наче ваша духовка чиститься у посудомийній машині.

Абразивна структура таблеток допомагає розщеплювати стійкі плями, але водночас не дряпає скло дверцят духовки.

Але якщо таблетки під рукою немає, можна скористатися народним засобом – харчовою содою. Вона також є м'яким абразивом, що може видалити плями від їжі і не залишити подряпин на склі.

До слова, пастою з соди можна почистити і всю духовку всередині, пише Martha Stewart. Для цього потрібно нанести її на всі поверхні, окрім нагрівальних частин, а тоді залишити пасту на кілька годин. Після цього наповніть пляшку з розпилювачем білим оцтом та обприскайте пасту, аби почалася реакція.

Коли піноутворення вщухне, можна губкою потерти стінки духовки, і ви помітите, що жир починає відпадати.

