Дверца духовки станет будто новой: элементарный способ ее почистить
- Для очистки стеклянной дверцы духовки от застарелого жира можно использовать таблетку для посудомоечной машины, погруженную в теплую воду.
- Альтернативным средством является пищевая сода, которую можно нанести на поверхности духовки, а затем активировать реакцию с белым уксусом.
Пятна на стеклянной дверце духовки – это не диковинка. Они постоянно возникают во время приготовления пищи, и чистят их не очень часто. Это в конце концов приводит к тому, что пятна становятся застарелыми, и оттереть их впоследствии в разы сложнее.
Если духовка часто используется, без пятен на стеклянной дверце, к сожалению, просто не обойтись, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
К счастью, почистить их можно без особых сложностей, и для этого даже не нужно покупать дорогих средств.
Чем можно отмыть дверцу духовки?
Многие эксперты сходятся на одном – в вашем доме, вероятно, уже есть идеальное средство для очистки духовки от застарелого жира. И это – таблетка для посудомоечной машины. Она годится не только для того, чтобы помыть посуду, но и для очистки бытовой техники.
Состав таблетки специально разработан так, чтобы бороться с жиром, растворять и удалять остатки пищи и тому подобное. Поэтому это недорогое средство прекрасно справится и с пятнами, что накапливаются в духовках. И если под рукой есть такая таблетка, все, что вам понадобится, кроме нее – это теплая вода и перчатки для мытья посуды.
Прежде всего погрузите таблетку в теплую воду и потрите непосредственно ею стекло дверцы духовки, чтобы начать удалять пригоревшие остатки пищи и грязь. Продолжайте время от времени погружать таблетку в теплую воду, ведь это поможет активировать моющие средства в таблетке, как будто ваша духовка чистится в посудомоечной машине.
Абразивная структура таблеток помогает расщеплять стойкие пятна, но при этом не царапает стекло дверцы духовки.
Но если таблетки под рукой нет, можно воспользоваться народным средством – пищевой содой. Она также является мягким абразивом, что может удалить пятна от еды и не оставить царапин на стекле.
К слову, пастой из соды можно почистить и всю духовку внутри, пишет Martha Stewart. Для этого нужно нанести ее на все поверхности, кроме нагревательных частей, а тогда оставить пасту на несколько часов. После этого наполните бутылку с распылителем белым уксусом и опрыскайте пасту, чтобы началась реакция.
Когда пенообразование утихнет, можно губкой потереть стенки духовки, и вы заметите, что жир начинает отпадать.
Что еще на кухне нужно поубирать?
- Один домашний трюк позволит почистить раковину за считанные минутыдля этого нужно только взять немного бумаги для выпечки. Ее восковое или силиконовое покрытие может сделать чудеса с грязью, что налипает к раковине.
- Тем временем окна и зеркала в доме можно мыть обычным средством для мытья посуды. Для того, чтобы не осталось разводов, нужно использовать ракель и мыть окна в одну конкретную погоду.
