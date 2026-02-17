Наліт з сантехніки зникне за хвилини: дешеві трюки, які зекономлять купу часу
- Для очистки нальоту на сантехніці можна використовувати пергаментний папір, який завдяки воску полірує поверхню до блиску.
- Щоб очистити наліт на сіточці крана, обгорніть його паперовим рушником з оцтом і залиште на 15 хвилин, потім додатково очистіть старою зубною щіткою.
Побутові дрібниці часто забирають більше часу, ніж хотілося б. Особливо це стосується чищення сантехніки, де постійно з’являється вапняний наліт. Проте існують прості трюки, які допоможуть швидко повернути блиск без дорогих засобів та агресивної хімії.
Про них розповіла у своєму інстаграмі блогерка Софія Сізова. Вона скористалася двома домашніми лайфхаками, які може повторити кожен, а результат від вражаючий.
Як позбутися нальоту на сантехніці?
Пергаментний папір
Візьміть шматок пергаменту та потріть ним сантехніку. Завдяки цьому трюку наліт очиститься на очах. А все тому, що у складі пергаменту є віск. Він делікатно полірує сантехніку до блиску. Перевагою такого лайфхаку є те, що вона залишається чистою довше.
Паперовий рушник
На сіточці крана може накопичуватися наліт, який треба очищувати час від часу. Якщо цього не робити, то він буде гірше працювати. Найкраще з цією проблемою справляється оцет. Треба лише обгорнутии краник паперовим рушником, зав’язати гумкою та налити зверху оцет. Для дієвості кран треба залишити на 15 хвилин, а тоді додатково очистити старою зубною щіткою.
Як очистити наліт у ванній: дивіться відео
До слова, експерти радять протирати всю зовнішню частину унітазу щонайменше раз на тиждень для покращення гігієни, пише Express. Використання різних губок для окремих зон та легших засобів, як перекис водню, допомагає уникнути поширення бактерій та пошкодження поверхонь.
Які цікаві поради варто знати?
Якщо гумовий ущільнювач пральної машини став брудним, є простий спосіб його почистити.
А ще кухні взимку варто розкласти вату – цей секрет вражає навіть досвідчених господинь.
Часті питання
Які лайфхаки для очищення сантехніки рекомендує блогерка Софія Сізова?
Блогерка Софія Сізова рекомендує використати пергаментний папір для очищення сантехніки — він полірує поверхню завдяки восковому складу. Також для очищення крана можна використати паперовий рушник з оцтом, залишивши його на 15 хвилин.
Чому важливо регулярно чистити сантехніку та інші поверхні в домі?
Регулярне чищення сантехніки та поверхонь у домі допомагає уникнути накопичення нальоту, який може погіршити функціонування обладнання. Також це покращує гігієну та запобігає поширенню бактерій.
Які ще поради для дому можна знайти у статті?
У статті також рекомендують протирати зовнішню частину унітазу щонайменше раз на тиждень та використовувати різні губки для окремих зон, щоб уникнути поширення бактерій. Крім того, є поради щодо очищення гумового ущільнювача пральної машини та використання вати на кухні взимку.