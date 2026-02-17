Наліт з сантехніки зникне за хвилини: дешеві трюки, які зекономлять купу часу

Побутові дрібниці часто забирають більше часу, ніж хотілося б. Особливо це стосується чищення сантехніки, де постійно з’являється вапняний наліт. Проте існують прості трюки, які допоможуть швидко повернути блиск без дорогих засобів та агресивної хімії.

Про них розповіла у своєму інстаграмі блогерка Софія Сізова. Вона скористалася двома домашніми лайфхаками, які може повторити кожен, а результат від вражаючий.

Читайте також Не викидайте трубки від фольги: 3 корисні трюки, які стануть у пригоді

Як позбутися нальоту на сантехніці?

Пергаментний папір

Візьміть шматок пергаменту та потріть ним сантехніку. Завдяки цьому трюку наліт очиститься на очах. А все тому, що у складі пергаменту є віск. Він делікатно полірує сантехніку до блиску. Перевагою такого лайфхаку є те, що вона залишається чистою довше.

Паперовий рушник

На сіточці крана може накопичуватися наліт, який треба очищувати час від часу. Якщо цього не робити, то він буде гірше працювати. Найкраще з цією проблемою справляється оцет. Треба лише обгорнутии краник паперовим рушником, зав’язати гумкою та налити зверху оцет. Для дієвості кран треба залишити на 15 хвилин, а тоді додатково очистити старою зубною щіткою.

Як очистити наліт у ванній: дивіться відео

До слова, експерти радять протирати всю зовнішню частину унітазу щонайменше раз на тиждень для покращення гігієни, пише Express. Використання різних губок для окремих зон та легших засобів, як перекис водню, допомагає уникнути поширення бактерій та пошкодження поверхонь.

Які цікаві поради варто знати?