Липкий жир з фарбованих стін зникне за 5 хвилин: простий лайфхак

Більшість людей звикли використовувати під час прибирання хімічні миючі засоби, проте вони не завжди підходять для очищення пофарбованих стін. Щоб зберегти колір, варто звернути увагу на щось делікатніше.

На стінах доволі часто можна помітити відбитки пальців, різні бризки від рідин та липкі плями, пише Hunker. Та найбільше клопоту завдає жир, оскільки прибрати його не зовсім просто, а погане чищення може пошкодити фарбу.

Чим очистити липкий жир?

Матові стіни не люблять інтенсивного тертя й агресивних засобів. Натомість глянцеві або напівглянцеві покриття витриваліші: краще переносять вологу і легше піддаються очищенню.

Від жирних стін допоможе позбутися простий розчин. Він складається з води, оцту й засобу для миття посуду. Завдяки своїй кислотності оцет добре розщеплює жир, не шкодячи фарбі. Цим засобом також можна очищування кухонні шафи, на яких накопичуються жирні відкладення.



Фарбовані стіни легко очистити

Для стійкішого покриття такого як кухонна плитка, можна використовувати й харчову соду. Вона діє як м’який абразив, тож достатньо її лише змішати з водою до пастоподібного стану, нанести на забруднення й протерти м’якою тканиною.

Часто господині поєднують соду й оцет разом, проте у випадку очищення стін цього робити не варто. Сода підходить не для всіх типів фарби, тому її краще використовувати лише на перевірених ділянках.

Для особливо старих забруднень, які важко відмити одним засобом, варто скористатися розчином з кількох інгредієнтів, пише Real Simple. На 1 літр води додайте пачку лимонної кислоти й кілька крапель засобу для миття посуду. Отриманий заіб нанесіть на проблемне місце й залишіть на 30 хвилин, а після зазначеного часу протріть губкою.

Які ще є корисні поради?