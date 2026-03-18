Липкий жир з фарбованих стін зникне за 5 хвилин: простий лайфхак
- Для очищення пофарбованих стін від жиру ефективний розчин з води, оцту та засобу для миття посуду, який не шкодить фарбі.
- Харчова сода може використовуватись на кухонній плитці як м'який абразив, але її не рекомендується застосовувати на стінах без попередньої перевірки.
Більшість людей звикли використовувати під час прибирання хімічні миючі засоби, проте вони не завжди підходять для очищення пофарбованих стін. Щоб зберегти колір, варто звернути увагу на щось делікатніше.
На стінах доволі часто можна помітити відбитки пальців, різні бризки від рідин та липкі плями, пише Hunker. Та найбільше клопоту завдає жир, оскільки прибрати його не зовсім просто, а погане чищення може пошкодити фарбу.
Чим очистити липкий жир?
Матові стіни не люблять інтенсивного тертя й агресивних засобів. Натомість глянцеві або напівглянцеві покриття витриваліші: краще переносять вологу і легше піддаються очищенню.
Від жирних стін допоможе позбутися простий розчин. Він складається з води, оцту й засобу для миття посуду. Завдяки своїй кислотності оцет добре розщеплює жир, не шкодячи фарбі. Цим засобом також можна очищування кухонні шафи, на яких накопичуються жирні відкладення.
Фарбовані стіни легко очистити / Фото Pinterest
Для стійкішого покриття такого як кухонна плитка, можна використовувати й харчову соду. Вона діє як м’який абразив, тож достатньо її лише змішати з водою до пастоподібного стану, нанести на забруднення й протерти м’якою тканиною.
Часто господині поєднують соду й оцет разом, проте у випадку очищення стін цього робити не варто. Сода підходить не для всіх типів фарби, тому її краще використовувати лише на перевірених ділянках.
Для особливо старих забруднень, які важко відмити одним засобом, варто скористатися розчином з кількох інгредієнтів, пише Real Simple. На 1 літр води додайте пачку лимонної кислоти й кілька крапель засобу для миття посуду. Отриманий заіб нанесіть на проблемне місце й залишіть на 30 хвилин, а після зазначеного часу протріть губкою.
Які ще є корисні поради?
Часті питання
Які проблеми можуть виникнути при очищенні стін від жиру?
Жир на стінах є складним для очищення, оскільки неправильне чищення може пошкодити фарбу. Особливо проблематичним є видалення жиру з матових стін, які не люблять інтенсивного тертя й агресивних засобів.
Які засоби рекомендуються для очищення глянцевих стін від жиру?
Для глянцевих або напівглянцевих стін рекомендується використовувати розчин з води, оцту й засобу для миття посуду. Оцет завдяки своїй кислотності добре розщеплює жир, не шкодячи фарбі.
Чи можна використовувати харчову соду для очищення стін?
Харчову соду можна використовувати для стійкіших покриттів, таких як кухонна плитка. Вона діє як м’який абразив і ефективна для видалення жирних плям. Однак соду слід застосовувати обережно, оскільки вона підходить не для всіх типів фарби.