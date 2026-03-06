Жир з дека зникне за 5 хвилин: допоможе звичайний овоч з кухні
- Сирий картопля з сіллю може ефективно відчищати жирні плями з дека завдяки щавлевій кислоті та абразивним властивостям солі.
- Інші методи включають використання соди з оцтом або зім'ятої фольги для очищення металевих дек без антипригарного покриття.
Після приготування страв на кухні залишається гора брудного посуду. Та якщо тарілки чи столові прибори легко відмити, то деко чи форми для запікання з жирними відкладеннями стають проблемою.
Зі стійкими плямами жиру не завжди справляється навіть посудомийна машина, пише Express. Часом навіть після циклу миття на поверхні все одно залишаються пригорілі плями, які доводиться довго відтирати вручну.
Чим відмити жирні плями з дека?
Для багатьох метод очищення жиру може видатися дивним, проте звичайна картопля допоможе вирішити проблему. Авторка сторінки в інстаграмі Honest Home показала, як це легко зробити.
Спочатку вона залила деко окропом так, щоб вода повністю покрила дно й залишила на кілька хвилин, щоб жир зміг розм’якнути. Після цього воду потрібно злити.
Далі треба розрізати сиру картоплину навпіл й посипати зрізаний бік сіллю. Тоді цим абразивним овочем достатньо натерти поверхню дека. Завдяки властивостям картоплі та солі жир почне швидко відходити від металу. За потреби, сіль можна ще досипати.
Як відчистити деко: дивіться відео
Ефективність такого методу полягає в тому, що картопля містить щавлеву кислоту. Саме її часто використовують у засобах для видалення іржі. Коли ця речовина взаємодіє із іржею, то утворюється сполука, яка вже набагато легше змиває відкладення на поверхні.
Використання солі на картоплі не лише допомагає очистити поверхню, але й м’яко відшліфувати її. До слова, батат містить більше щавлевої кислоти, ніж звичайна картопля. Тому його теж можна використовувати.
The Spruce пише, що вивести жир з дека можна за допомогою соди та оцту. Потрібно лише посипати поверхню шаром харчової соди, а тоді збризнути оцтом. Суміш почне шипіти, тож її у такому стані варто залишити на годину, а тоді лише промити гарячою водою.
Також допомагає при очищенні звичайна фольга. Треба лише зімнути її в кульку в використовувати замість дротика разом із миючим засобом. Проте метод підходить лише для металевих дек без антипригарного покриття.
