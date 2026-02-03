Сліди від пригорання зникнуть за лічені секунди: як почистити праску від бруду

Підгоріла праска здатна зіпсувати одяг, тому темні й липкі плями треба одразу виводити. Вирішити проблему можна завдяки простим засобам, які вже є на вашій кухні чи у ванній кімнаті.

Найчастіше праска пригорає через синтетичні тканини чи делікатні принти, які швидко плавляться й прилипають до гарячої підошви, пише Interia Kobieta. Пригорання може статися навіть тоді, якщо залишити праску на тканині на кілька секунд довше, ніж потрібно.

Якщо праска не чиститься регулярно, то накип, пил чи залишки миючих засобів під впливом тепла перетворюються на чорні плямі на підошві. Фахівці не радять одразу використовувати агресивні хімічні засоби. Часом домашні засоби такі ж ефективні й дозволяють швидко впоратися з проблемою.

Чим відчистити підошву праски?

Зубна паста та оцет

Чудово виводить нагар з праски суміш зубної пасти та оцту. Потрібно насипати столову ложку білої зубної пасти в невелику миску, додати 120 міліграмів оцту й ретельно перемішати. Пасту потрібно нанести на холодну підошву й потерти м’якою тканиною. Через кілька хвилин достатньо лише забрати все вологою серветкою й висушити.

Мильні пластівці

У теплій воді потрібно розчинити натерте мило й протерти цією сумішшю праску з плямами та жирними залишками. Метод підходить для керамічних чи тефлонових підошов.



Підошву праски легко очистити / Фото Pexels

Лимонний сік

З невеликими та свіжими плямами добре справляється лимонний сік. Потрібно лише змочити ватний диск чи м’яку тканину в сік й обережно протерти забруднені ділянки. Щоб не пошкодити поверхню, абразивних губок чи щіток краще уникати.

Чим ще можна відчистити праску?

Щоб очистити праску від нагару, фахівці радять використовувати таблетку парацетамолу, пише Express. Потріть нею підошву праски при високій температурі, а потім приберіть залишки вологою ганчіркою. Фахівці рекомендують чистити праску одразу після виявлення тьмяності чи плям, а від накипу – кожні 3 місяці.

Які ще поради варто знати?