Лобове скло блищатиме тиждень: чим його насправді треба очистити

Часом лобове скло забруднюється вже на наступний день після миття на мийці, тому його доводиться очищувати самостійно. У мережі є чимало порад щодо миття скла в автомобілі, проте не всі вони ефективні.

Експерт Роберт Вебстер з My Car Glass застерігає від різних лайфхаків на основі соди чи ще чогось, оскільки абразивний інгредієнт може залишити дрібні пошкодження.

Чим найкраще помити лобове скло?

Замість сумнівних експериментів фахівці радять використовувати спеціальний засіб для скла. Для кращого результату мити скло варто в тіні чи в гаражі – важливо, щоб засіб не висихав надто швидко під променями сонця, бо це призведе до розводів.

Спочатку пил зі скла варто прибрати сухою ганчіркою з мікрофібри, а тоді скористатися спеціальним очищувачем. Якщо його немає, а скло треба швидко помити, тоді підійде розчин з оцтом та водою в однакових пропорціях.



Скло ефективно очищує спеціальний засіб

Засіб потрібно наносити помірно, без надлишку. Скло радять протирати прямими рухами зверху до низу. Якщо на склі є забруднення, то варто залишити засіб на хвилинку, щоб він краще подіяв. Після основного етапу миття скло протирають сухою мікрофіброю, щоб уникнути розводів.

Придбати спеціальні засоби для очищення лобового скла автомобіля можна на Prom.

Вже влітку водії зіткнуться зі ще однією проблемою – слідами від мух на лобовому склі. Комахи, особливо мухи, жуки або метелики, при ударі об скло залишають липку сліверну масу, яка швидко висихає й псує вигляд.

Експерти Autozone розповіли, що існують спеціальні спреї, які розчиняють білкову масу комах та ефективно змиваються без сильного тертя. Та якщо пляма стара, то варто скористатися підручним засобом.

У такому випадку допоможе перекис водню. Він спрацьовує як активний засіб, викликаючи бульбашки і полегшуючи очищення плям.

