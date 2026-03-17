Лобове скло блищатиме тиждень: чим його насправді треба очистити
- Фахівці рекомендують використовувати спеціальний засіб для скла, а не експериментувати з абразивними лайфхаками, щоб уникнути пошкоджень.
- Для ефективного очищення скла можна використовувати розчин з оцтом і водою або спеціальні спреї, які розчиняють білкову масу комах.
Часом лобове скло забруднюється вже на наступний день після миття на мийці, тому його доводиться очищувати самостійно. У мережі є чимало порад щодо миття скла в автомобілі, проте не всі вони ефективні.
Експерт Роберт Вебстер з My Car Glass застерігає від різних лайфхаків на основі соди чи ще чогось, оскільки абразивний інгредієнт може залишити дрібні пошкодження.
Читайте також Знижує витрату палива: 5 автомобільних термостатів до 1000 гривень
Чим найкраще помити лобове скло?
Замість сумнівних експериментів фахівці радять використовувати спеціальний засіб для скла. Для кращого результату мити скло варто в тіні чи в гаражі – важливо, щоб засіб не висихав надто швидко під променями сонця, бо це призведе до розводів.
Спочатку пил зі скла варто прибрати сухою ганчіркою з мікрофібри, а тоді скористатися спеціальним очищувачем. Якщо його немає, а скло треба швидко помити, тоді підійде розчин з оцтом та водою в однакових пропорціях.
Засіб потрібно наносити помірно, без надлишку. Скло радять протирати прямими рухами зверху до низу. Якщо на склі є забруднення, то варто залишити засіб на хвилинку, щоб він краще подіяв. Після основного етапу миття скло протирають сухою мікрофіброю, щоб уникнути розводів.
Вже влітку водії зіткнуться зі ще однією проблемою – слідами від мух на лобовому склі. Комахи, особливо мухи, жуки або метелики, при ударі об скло залишають липку сліверну масу, яка швидко висихає й псує вигляд.
Експерти Autozone розповіли, що існують спеціальні спреї, які розчиняють білкову масу комах та ефективно змиваються без сильного тертя. Та якщо пляма стара, то варто скористатися підручним засобом.
У такому випадку допоможе перекис водню. Він спрацьовує як активний засіб, викликаючи бульбашки і полегшуючи очищення плям.
Що ще прочитати водіям?
Гальмівну рідину потрібно перевіряти кожні 6 місяців і замінювати кожні 2 роки, щоб уникнути втрати ефективності через поглинання вологи.
Додаткові кнопки на дзеркалах можуть виконувати різні функції, зокрема керування домашніми пристроями чи виклик допомоги, залежно від моделі авто.
