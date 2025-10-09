З настанням опалювального сезону, рахунки за комунальні послуги почнуть істотно збільшуватися, пише 24 Канал з посиланням на ZDNET. Щоб зменшити споживання електрики й зекономити витрати на комуналку, рекомендуємо ознайомитися зі списком приладів, які мотають світло навіть тоді, коли прилад не увімкнений.

Які прилади споживають енергію у вимкненому стані?

Телевізори, принтери, ігрові консолі

Телевізор у режимі очікування все одно продовжує споживати електроенергію. Це ж стосується й принтерів чи ігрових приставок. PlayStation чи Xbox навіть в сплячому режимі тягнуть від 1,5 до 10 Вт на годину. Якщо постійно тримати їх увімкненими, то наприкінці місяця це переросте у відчутну суму в рахунку.

Кавоварки та мініхолодильники

Кавоварка у режимі очікування може споживати 60 – 70 Вт. Мініхолодильники, навіть якщо напівпорожні, тягнуть ще більше – до 100 Вт, навіть коли нічого не охолоджують. Техніку краще від’єднати від розетки, якщо вона не використовується постійно.



Кавоварку потрібно вимикати / Фото Pexels

Розумні гаджети

Постійне підключення до електроенергії смарт-пристроїв змушує споживати енергію 24/7. Фахівці радять вимикати ті гаджети, якими ви не користуєтеся постійно.

Побутова техніка

Хлібопічку та мікрохвильовку варто вимикати з розетки. Навіть в режимі очікування ці прилади споживають енергію та перевантажують мережу.

Для всіх цих приладів є просте правило – вимикайте з розетки все, чим ви не користуєтеся постійно, щоб зберегти витрати на електроенергію.

Які потрібно виключати з розетки перед відпусткою?

Щоб знизити споживання електроенергії та уникнути потенційних ризиків потрібно вимикати з розетки такі прилади, як чайник, аерогриль, тостер, електричні варильні поверхні, духовки, пральні та посудомийні машини, пише Express. Ці прилади можуть споживати електроенергію навіть у вимкненому стані, а також можуть стати джерелом пожежі через несправності.

Водночас холодильники, морозильні камери та Wi-Fi-роутери рекомендується залишати увімкненими, оскільки їх вимикання може призвести до псування продуктів або порушення роботи систем безпеки. Для зручності можна використовувати подовжувачі з вимикачем або "розумні" розетки, які дозволяють автоматично вимикати прилади в певний час.

