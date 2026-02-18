Чому орхідея не цвіте: чим підживити та повернути їй сили

Після завершення цвітіння орхідея потребує правильної паузи, інакше повторного цвітіння можна не дочекатися. Тимчасове в’янення не означає, що квітка гине — це природний етап.

Одна з найпоширеніших причин відсутності бутонів — перезволоження, повідомляє Deccoria. Надлишок води призводить до підгнивання коренів, а ослаблена рослина не здатна формувати квітконоси.

Як дбати про орхідею?

Орхідея любить яскраве, але розсіяне освітлення – прямі промені обпалюють листя, а постійна тінь пригнічує розвиток. Сухе повітря також шкодить, адже корінню потрібна помірна волога та добра циркуляція.

Чудовий вазон / Фото Unsplash

Для закладання нових бутонів іноді корисно створити легкий температурний контраст – тимчасово перемістити рослину в прохолодніше місце з температурою близько 13 – 18 градусів.

Світло має залишатися розсіяним, наприклад, на підвіконні з південного або східного боку. Коли з’являється новий квітконос, його підпирають опорою, а згодом горщик можна повернути в тепліші умови зі злегка вологим повітрям.

Для додаткової підтримки можна приготувати простий розчин на основі часнику. Три подрібнені зубчики потрібно залити літром кип’яченої та охолодженої води й залишити настоюватися в темному місці на 24 години. Після проціджування 1 – 2 чайні ложки настою розвести у склянці води.

Полив таким розчином раз на 10 – 14 днів допомагає зміцнити рослину та стимулювати утворення нових пагонів.

Коли удобрювати орхідею?

Будь-яке підживлення доцільно розпочинати лише після того, як усі квіти повністю опадуть, повідомляє gardening Know how. Поспіх у цей момент може завадити відновленню.

Після цвітіння часто залишаються квітконоси — їх не варто обрізати надто коротко, адже після періоду спокою на них можуть з’явитися нові бутони. Про готовність до наступного циклу свідчать пружне зелене листя та невеликі потовщення або зачатки бруньок на стеблах.

Які поради стануть у пригоді?