Роз'їсть труби й наробить біди – чим не можна пробивати злив
- Агресивні хімікати, які містять кислоти або луги, можуть пошкодити пластикові труби, викликаючи тріщини та корозію.
- Екологічні методи, такі як використання гарячої води з оцтом та содою, є безпечнішими для прочищення труб.
Коли вода з раковини не стікає, то більшість з нас використовують хімічний засіб для прочищення труб. Однак не завжди його можна заливати, бо деякі агресивні хімікати руйнують сантехніку.
Якщо хімічними засобами постійно користуватися, то з часом можуть виникнути тріщини й протікання на трубах, і, як наслідок, це призведе до ремонту труб, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
Чим не можна чистити труби?
Сантехніки не радять прочищати засмічення хімічними засобами. У більшості з них містяться кислоти чи луги, які запускають сильні хімічні реакції. Вони розчиняють бруд і жир, але й пошкоджують стінки труб. З часом пластик починає псуватися, а металеві елементи стають схильними до корозії.
Окрім того, такі засоби шкідливі ще й тим, що виділяють токсичні пари. Це шкодить сантехніці й становить небезпеку для людей. Не варто використовувати абразивні порошки, бо вони дряпають поверхню та руйнують захисний шар труб. Провокують корозію відбілювачі та засоби з хлором.
Раковину варто очищувати натуральними засобами / Фото Pexels
Чим можна прочищати труби?
Звичайні екологічні методи є куди безпечнішими. Залийте у раковину гарячу воду з оцтом та содою. Шипуча реакція розчинить жир та відкладення, не пошкодивши пластик.
Ферментні засоби добре прибирають органічні рештки – залишки їжі чи волосся. Вони діють м’яко й результативно.
Якщо після всіх дій вода не стікатиме, то краще звернутися до сантехніка, який очистить трубу без використання агресивної хімії.
Прочистити злив раковини можна за 60 секунд, пише City Magazine. Потрібно скористатися сумішшю з 1 літра окропу та половини склянки засобу для миття посуду. Фахівці рекомендують уникати зливання олії чи жиру в раковину, щоб уникнути засмічень.
Які лайфхаки треба знати?
