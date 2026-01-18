Підлогу потрібно завжди мити з одним кухонним предметом: вона блищатиме чистотою

Миття підлоги – це завдання, яке чимало людей не дуже любить, адже помити підлогу, особливо дерев'яну, так, аби вона залишалася справді чистою, досить непросто.

Чищення дерев'яних підлог вдома може бути непростим завданням – особливо, якщо ваша мета не лише позбутися бруду, але й повернути паркету чи ламінату блиск, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Водіїв закликають не паркувати авто біля будинків: чим це загрожує

Як правильно мити підлогу?

На щастя, існує один метод очищення, який може допомогти, якщо підлога втратила блиск та виглядає брудною навіть після миття. І доступний засіб, який потрібний для цього, цілком ймовірно, вже є у вас вдома.

Дерев'яні підлоги ніколи не виходять з моди, але лише за умови правильного та якісного догляду. Адже з часом і пил, і сліди від ніг і навіть просто щоденне зношування впливають на дошки та роблять їх тьмяними. І регулярне очищення важливе не лише для того, аби підлоги мали гарний вигляд, але й для захисту деревини та подовження терміну її служби.

Якщо ви звикли для чищення паркету купувати дорогі хімікати, цей метод може стати чудовим способом заощадити. Окрім того, він може навіть бути кращим для ваших підлог, адже чимало хімічних засобів для чищення підлоги містять агресивні речовини, що можуть пошкодити натуральне покриття, призвести до посилення алергії, або ж завдавати шкоди навколишньому середовищу.

І, несподівано, натуральний засіб, що може замінити практично усю хімію для миття дерева – це чорний чай, пише Ideal Home. М'яким і натуральним засобам завжди слід надавати перевагу над побутовою хімією – адже часто вони виявляються не тільки не менш ефективними, але й не можуть завдати шкоди високоякісній підлозі.

Як почистити підлогу чаєм?

Для того, аби використати звичайний чай для чищення підлоги, потрібно залити 10 – 15 чайних пакетиків водою у великій каструлі та залишити їх кипіти протягом 15 хвилин. Втім, перед очищенням засобом слід перевірити його на невеликій і непомітній ділянці підлоги.

Для прибирання використовуйте серветку з мікрофібри та натирайте підлогу чаєм невеликими колами.

Які ще лайфхаки для дому потрібно знати?