Гортензії почнуть рости блакитним кольором: полийте кущі натуральним засобом

Одними з найулюбленіших рослин дачників є гортензії, які цвітуть синім, рожевим, фіолетовим чи білим кольором. Весна – ідеальний час для посадки гортензій на ділянці, оскільки ґрунт в цей період теплий та вологий.

Посадка кущів у квітні сприятиме тому, що рослини приживляться й почнуть цвісти наступного сезону з середини весни аж до кінця літа, пише Express.

Як отримати гортензії блакитного кольору?

Для шанувальників блакитного сорту є простий спосіб підтримувати відтінок впродовж всієї весни та літа – достатньо лише поливати гортензії дощовою водою.

Водопровідна вода в районах з жорсткою водою може бути лужною, тож це може призвести до того, що блакитні квіти стануть рожевими. Дощова вода за своєю природою є кислішою, тож ця кислотність дозволяє квітам цвісти блакитним кольором.

Садівники радять поливати гортензії регулярно кожного тижня впродовж всього вегетаційного періоду, щоб допомогти кореням вкоренитися.



Отримати блакитний колір гортензій досить просто / Фото Pexels

Слід запам’ятати, що гортензії добре ростуть у вологому ґрунті й можуть швидко в’янути в спекотну погоду, тому у спекотний літній період кущам потрібно давати більше води, особливо якщо вони ростуть на повністю сонячній ділянці.

Крім того, на колір квітів впливає ще й тип ґрунту. Якщо він кислий (з pH 5,5 або нижче), то це забезпечить яскраві блакитні квіти завдяки наявності алюмінію. А от лужні ґрунти (з pH 6,5 або вище) сприяють появі рожевіших квітів.

Щоб ґрунт став кислим, можна додати кавову гущу, яка допомагає краще поглинути алюміній, тож це сприятиме кращому блакитному цвітінню.

Щоб стимулювати появу блакитних квітів гортензії, вирощуйте рослину в ґрунті з pH 5,2 – 5,5. Якщо pH вашого ґрунту природно вищий, то отримати блакитні квіти буде дуже важко.

Проте pH ґрунту можна знизити. Для цього достатньо застосувати кислу органічну мульчу – соснові гілки, кору, тирсу чи дубове листя. Крім того, можна придбати підкислювач ґрунту.

Весняна обрізка гортензії за "правилом олівця" стимулює рясне цвітіння, контролює висоту та ширину куща, покращує вентиляцію та зменшує ризик захворювань, пише Interia Kobieta.

Для правильного обрізання залишають пагони завтовшки з олівець, видаляючи тонкі, що не витримують важкі суцвіття, а також пошкоджені та старі пагони для спрямування енергії на сильніші частини рослини.