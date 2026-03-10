"Правило олівця": спосіб обрізки гортензії, після якого кущ шалено росте

Навесні важливо виділити час на всі необхідні процедури догляду за садом. Важливим завданням на цю пору вважається обрізка гортензії. Користь полягає в тому, що вже влітку чагарник зацвіте красивими квітами, які стануть прикрасою саду.

Цей декоративний чагарник цвіте на пагонах поточного року, пише Interia Kobieta. А це означає, що весняна обрізка не позбавить гортензію квітів. Навпаки, вона є важливою для стимулювання рослини до рясного цвітіння. Обрізку треба проводити до появи першого листя, тому березень – це ідеальний місяць для початку роботи.

Як обрізати гортензію навесні?

Фахівці розповіли про ефективний спосіб обрізки за "правилом олівця". Спочатку треба видалити всі пошкоджені й торішні пагони. На молодих кущах пагони слід вкорочувати на 1/3 їхньої довжини. Для рослин, яким кілька років, пагони варто вкорочувати на 2/3 довжини.

Секатор слід тримати на відстані 1 сантиметра від точки, щоб не пошкодити бруньки, які формуються. Інструмент обов’язково має бути продезінфікованим та заточеним.

Що означає "правило олівця"?

Весняна обрізка робиться для досягнення пишного цвітіння. Вона дозволяє контролювати висоту та ширину куща. Вирішальне значення мають гігієнічні маркування. Обрізка забезпечує належну вентиляцію, зменшуючи ризик грибкових захворювань. Забезпечити правильну обрізку допомагає просте правило.

За словами садівників, залишені пагони повинні бути завтовшки з олівець. Тонкі пагони можуть не витримувати важкі суцвіття й опадати впродовж вегетаційного періоду.



Гортензію слід обов'язково обрізати у березні / Фото Pexels

Видаляючи мляві пагони, ми спрямовуємо енергію рослини на найсильніші пагони. Цей практичний критерій гарантує, що гортензія залишиться стійкою й зможе витримати навіть сильні опади.

Якщо ж гортензію не обрізати, то вона все одно буде рости й цвісти, просте з року в рік цвітіння буде помітно меншим. Старі стебла обмежують проникнення світла, тож іце сприятиме ослабленню й хворобам куща.

Вже у літню пору гортензії можуть слабнути через нестачу або надмір вологи, поганий дренаж, надмірне або недостатнє сонячне світло, надлишок азоту та велику вагу квітів, пише Real Simple. Для розв'язання проблеми рекомендується контролювати вологість ґрунту, вдосконалити дренаж, забезпечити правильне освітлення та використовувати збалансовані добрива й підв'язувати стебла.

Що ще варто обрізати у березні?