Бальзам для губ: універсальні поради, як обрати дійсно ефективний засіб

На відміну від решти шкіри обличчя, губи не виробляють шкірного сала, яке утримує вологу, і майже не містять меланіну, який захищає від сонця. Через це вони сохнуть, лущаться і старіють значно швидше, ніж інші ділянки.

Впоратися з цим допомагає бальзам для губ – але вибір на полиці аптеки чи магазину може збити з пантелику: десятки варіантів, різні склади й ціни, які зрештою, не завжди є показовими. Щобільше, певні популярні інгредієнти можуть навіть посилювати сухість, пише Health.

Бальзам для губ: на що варто звернути увагу?

Як пояснює Мішель Грін, доктор медичних наук, сертифікована дерматологиня з Нью-Йорка, бальзами працюють за простим принципом: вони створюють зовнішній захисний шар між губами та навколишнім середовищем, що сприяє підвищенню утримання вологи.

Експертка радить шукати засоби для губ, що містять такі інгредієнти:

гіалуронова кислота;

вазелін;

масло ши;

бджолиний віск;

вітамін Е.

Гіалуронова кислота є потужним зволожувачем, здатним утримувати воду в обсязі, що в тисячу разів перевищує її власну вагу – завдяки цьому вона притягує зволожувальні компоненти безпосередньо до губ.

Вазелін, масло ші та бджолиний віск вона відносить до оклюзивів – речовин, які утворюють захисний бар'єр і запобігають випаровуванню вологи. А вітамін Е діє як антиоксидант і захищає губи від пошкоджень, спричинених ультрафіолетовим випромінюванням.

American Academy of Dermatology (AAD), своєю чергою, радить подбати і про захист від сонця. Для цього варто обирати бальзам для губ, який містить SPF 30 або сонцезахисні інгредієнти, такі як оксид титану чи оксид цинку у своєму складі.

До списку ефективних компонентів есперти AAD також вносять кераміди та диметикон, які працюють у синергії з вазеліном для утримання вологи. Якщо губи сильно пошкоджені, шукайте у складі рицинову олію (castor seed oil) та олію насіння конопель.

Певні інгредієнти у складі бальзамів можуть давати зворотний ефект – при регулярному використанні вони сушать губи замість того, щоб зволожувати їх, зауважує Шарі Ліпнер, доктор медичних наук, доктор філософії, дерматологиня з Weill Cornell Medicine. Наприклад, варто уникати у складі таких інгредієнтів:

фенол;

ментол;

саліцилова кислота;

ланолін.

Важливо! В AAD наголошують: якщо після нанесення бальзаму губи печуть, щипають або відчувається будь-який дискомфорт – це сигнал подразнення, і засіб варто одразу припинити використовувати.

Під час використання бальзаму не має бути дискомфорту / Фото Freepik

Як часто варто наносити бальзам для губ?

Шарі Ліпнер зауважує, що універсальної поради щодо того, як часто потрібно наносити бальзам, немає.

Моє емпіричне правило – чотири рази на день або щоразу, коли ваші губи відчувають сухість,

– вказує фахівчиня.

Крім цього, не зайвим буде використовувати засіб для губ після їжі та безпосередньо перед сном.