Розкішно цвіте, але швидко гине: вся правда про примхливу азалію

Азалія – це декоративна рослина з роду рододендронів. У природі існує приблизно 350 видів, проте вдома вирощують лише два з них – індійську та японську азалію. Які є умови вирощування азалії, чим підживлювати, як пересаджувати й загалом як доглядати – читайте в матеріалі.

Цвіте азалія досить довго – від 2 до 6 місяців, зазвичай з грудня до березня, часом навіть до квітня, пише "Флористік. Інфо". Для гарного росту їй потрібне розсіяне світло чи легка тінь, тому найкраще підійдуть західні чи північні підвіконня.

Які є основні умови вирощування азалії?

Азалія дуже любить вологу, тому полив є ключовим, тому має бути регулярним і рясним. Найкраще рослину поливати щодня або через день, залежно від умов. Крім того, азалія любить вологе повітря, тому її потрібно обприскувати чи ставити на піддон з вологою галькою.

Підживлення проводять мінеральними добривами без хлору. У теплий сезон – раз на тиждень, взимку – приблизно раз на місяць.

Догляд за азалією після покупки. Рослина чутлива до спеки й сухого повітря. Висока температура та батареї можуть швидко зіпсувати рослину, тому вона почне скидати бутони та листя.

Найкраще місце – прохолодне і світле, без прямого сонця. У теплу пору року азалію можна виносити на балкон чи в сад.

Який ґрунт потрібен. Азалія потребує кислого середовища – з рН у межах 4,0 – 4,5. Головний субстрат можна придбати в магазині чи зробити самостійно, змішавши пісок, мох і перепрілу хвою. Перед використанням ґрунт бажано знезаразити.

Нюанси в поливі. Головне правило, яке треба запам’ятати – земля має бути постійно злегка вологою. Полив краще здійснювати відстояною холодною водою, а ще краще – дощовою чи талою.



У спеку азалії може доведеться поливати двічі на день. Для кращого цвітіння деякі квітникарі додають у воду лимонний сік. Проте важливо не допускати застою води, оскільки надлишок з піддона доведеться зливати, щоб уникнути загнивання коріння.

Якщо ґрунт пересохне, то горщик можна на кілька годин занурити у воду, щоб відновити вологу.

Вологість повітря. Сухе повітря шкодить азалії, тому її потрібно постійно зволожувати. Обприскування проводять обережно, щоб не пошкодити листя. Також можна поруч поставити ємність з водою чи зволожувач повітря.

Підживлення. Азалія любить спеціальні мінеральні добрива для квітучих рослин без хлору. У період активного росту їх потрібно вносити кожного тижня. Під час утворення бутонів і цвітіння важливо підживлювати з високим вмістом калію.

Підживлення для рослин можна придбати на Промі. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Обрізка. Щоб кущ був густим та рясно цвів, пагони регулярно обрізають і прищипують. Після завершення цвітіння видаляють слабкі, витягнуті гілки й зів’ялі квіти.

Коли з’являються нові пагони, їх прищипують, щоб стимулювати розгалуження. Це допомагає сформувати більше бутонів у майбутньому.

Пересадка і розмноження. Пересаджують азалію вже після цвітіння, коли горщик стає замалим. Це роблять обережно, не пошкоджуючи коріння.

Розмноження можливе живцюванням, але процес тривалий і потребує терпіння. Живці вкорінюють у вологому торфі при температурі 25 градусів тепла. Існує також спосіб укорінення відсадків – їх пригинають до ґрунту, фіксують і чекають появи коренів.

Можливі проблеми. Азалія може страждати від шкідників, таких як кліщі, трипси чи міль. Серед хвороб зустрічаються грибкові ураження та різні види гнилі. Найчастіше проблеми виникають через неправильний догляд – занадто високу температуру, сухе повітря чи надмірний полив.

Купити азалію можна в садових центрах чи навіть в інтернет-магазинах. Ціна залежить від сорту, розміру та штамба. Саджанці можна знайти від 100 гривень. Середня ціна – 150 – 300 гривень, проте за деякі штамби доведеться віддати до 1000 гривень.

Загалом квітникарі люблять азалію за те, що вона дуже пишно й рясно цвіте, однак слід розуміти, що ця рослина примхлива в догляді, вимагаючи прохолоди, підвищеної вологості та кислого ґрунту.

Зверніть увагу, що якщо у вас росте чагарник азалій на ділянці, то обрізати рослину не можна в жодному разі, пише Gardening know how. Чагарник починає своє цвітіння навесні, а це означає, що квіткові бруньки почали зав’язуватися ще минулого літа. Обрізати кущі потрібно одразу після цвітіння.

