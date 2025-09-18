6 справ, які потрібно зробити восени в будинку: почніть вже від сьогодні
Восени потрібно прибрати не лише будинок, але й все навколо нього, тому варто знати про обов’язкові завдання в цю пору. Виконати кілька справ можна навіть за один день.
Ми звикли братися за генеральне прибирання оселі та подвір’я на початку весни, втім восени є також кілька невідкладних справ, які треба встигнути зробити, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
Які справи потрібно зробити восени?
Перевірка фільтрів кондиціонера
Кондиціонер потрібно чистити кожних 3 місяці, особливо це потрібно зробити після використання в літню пору. Якщо фільтр повністю вкритий пилом та сміттям, то це ознака того, що його потрібно замінити. Забруднені фільтри можуть перегрівати прилад, тому не варто забувати про якісне очищення.
Миття вікон
В осінню пору на вікнах більше накопичується пилу та іншого бруду через частіші дощі. Чисті вікна пропускають більше світла, тому їх треба ретельно вимити.
Зробити порядок у шафах
Вже у вересні можна починати складати літні речі кудись далеко в шафу та витягати теплий одяг, який стане частиною образів в цьому сезоні. Окрім того, можна позбутися речей, які ви не носити, а вони лише займають місце.
Порядок у шафах є обов'язковим / Фото Pexels
Чистка ринви
Ринви треба чистити двічі на рік – навесні та восени. За літо в ринві накопичилося багато сміття та листя, тому очистка є обов’язковою, щоб забезпечити стік дощової води.
Підмести доріжки
За все літо на подвір’ї може накопичитися сміття, тому варто все ретельно підмести біля грилю чи мангалу. Варто прибрати опале листя й плоди, а за потреби – помити плитку.
Почистити димар
Перед початком опалювального сезону потрібно чистити димар з міркувань безпеки. Чистий димар забезпечує кращий потік повітря та ефективне горіння.
Що ще потрібно зробити восени?
Садівниця Кейт Тернер дала виданню Mirror кілька важливих порад, які подарують гарний осінній сад. Жінка радить обрізати в осінню пору лаванду, садити квіти з цибулинням, посіяти однорічники – льон, календулу чи запашний горошок.
Також потрібно обрізати дерева й чагарники та підживити ґрунт. Восени не можна обрізати троянди, хіба кінчики у плетистих сортах.
Що потрібно чистити кожного сезону?
- Восени потрібно мити вікна, очищати витяжку, матраци, холодильник, штори, жалюзі, фільтри посудомийної машини, плінтуси, за диваном, накип з чайника, та змінювати губки для миття посуду кожні 2 тижні.
- Для чищення меблів можна використовувати вологу серветку з мікрофібри та засіб для чищення, а губки для миття посуду слід ретельно здушувати після використання, щоб уникнути накопичення мікробів.
