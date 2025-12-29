Ці 2 продукти ідеально відбілюють зуби: вживайте їх щодня

Про білосніжні зуби мріють усі, тож щоб підтримувати красиву усмішку, більшість купують дорогі зубні пасти з ефектом відбілювання. Втім, подарувати собі білі зуби можна набагато дешевше, скориставшись кількома базовими продуктами.

Зубні пасти добре очищають зуби від залишків їжі, прибирають наліт та освіжають подих, пише 24 Канал з посиланням на Express. Проте досягнути бажаного ефекту білосніжної усмішки вдасться завдяки сирим хрустким овочам – моркві та селері.

Як сирі овочі відбілюють зуби?

Морква та селера діють як натуральні полірувальні засоби для зубів. Вони мають тверду та волокнисту текстуру, яка під час жування створює природний очищувальний ефект, який допомагає прибрати м’який наліт без шкоди для емалі.

Дехто вважає, що помітний результат можна отримати лише при використанні дорогих наборів для відбілювання, але звичайні продукти є дуже практичними для ротової порожнини,

– зазначила стоматологиня Джйоті Чінтамані.

Кожен укус овочів допомагає очищати поверхню зубів й не дає закріпитися нальоту. Фахівці кажуть, що хрустка текстура моркви вимагає активного жування, стимулює вироблення слини та сприяє природному очищенню зубів.



Зуби відбілити досить просто / Фото Pexels

Окрім того, у моркві містяться вітаміни групи В, які допомагають боротися із запаленням ясен. Схожий ефект також мають яблука та горіхи, однак через кислотність фруктів, після жування рот варто прополоскати водою.

Доволі багато людей шукають способи відбілити зуби без пошкодження емалі, тому прості овочі можуть справді дати помітний результат. Такі прості маленькі звички щодня варто спробувати кожному.

А ще відбілити зуби можна звичайною содою, пише City Magazine. Харчова сода може бути використана для м'якого відбілювання зубів, очищення шкіри як натурального скрабу, та як маска для жирної шкіри для зменшення жирності та запалень. Соду слід використовувати обережно і не надто часто, щоб уникнути шкоди емалі зубів чи шкірі.

