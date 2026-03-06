Укр Рус
6 березня, 22:43
2

Як врятувати тюльпани, які похилилися: їх можна оживити за 5 хвилин

Юлія Турелик
Основні тези
  • Блогерка Діана Гологовець радить налити у вазу кип’яток для відновлення тюльпанів, а після цього підрізати їх і поставити в холодну воду.
  • Для продовження свіжості квітів важливо підрізати стебла під кутом, міняти воду, тримати їх подалі від світла, а також обробляти вазу розчином відбілювача.

Напередодні 8 березня тюльпани традиційно стають одними з найпопулярніших квітів. Кожній жінці хочеться, щоб букет простояв якомога довше, але часто так стається, що вже через кілька днів тюльпани у вазі починають хилитися й виглядають менш свіжими.

Якщо таке станеться, то є простий спосіб, який допоможе їм швидко повернути гарний вигляд, йдеться в інстаграм-дописі Діани Гологовець.

Як відновити тюльпани?

Блогерка порадила налити у вазу кип’яток приблизно на 2 – 3 сантиметри й опустити в гарячу воду тюльпани на 5 хвилин. Після такого трюку тюльпани треба підрізати на декілька сантиметрів й поставити їх знову вже у холодну воду. Квітам варто дати трохи часу напитися води, а вже через 30 – 40 хвилин тюльпани знову стануть свіжими.

Як швидко відновити квіти: дивіться відео

Щоб квіти довше стояли, потрібно щодня підрізати стебла під кутом 45 градусів та регулярно міняти воду у вазі. Вберегти від швидкого в’янення допоможе тримання квітів подалі від світла.

Відома світська господиня Марта Стюарт зазначила, що для збереження свіжості букета квітів необхідно обробити вазу розчином води з відбілювачем. Такий лайфхак продезінфікує вазу, тож всередині не будуть утворюватися бактерії, які й впливають на швидке псування квітів.

Також під рукою варто мати сіль та лимонну кислоту, які допомагають букету довше залишатися свіжим, пише Interia Kobieta. Вони підвищують кислотність води, а бактеріям, що відповідають за швидке в'янення рослин, не подобається таке середовище.

Що ще треба знати про догляд за рослинами?

