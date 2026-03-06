Как спасти тюльпаны, которые поникли: их можно оживить за 5 минут

Накануне 8 марта тюльпаны традиционно становятся одними из самых популярных цветов. Каждой женщине хочется, чтобы букет простоял как можно дольше, но часто так случается, что уже через несколько дней тюльпаны в вазе начинают клониться и выглядят менее свежими.

Если такое произойдет, то есть простой способ, который поможет им быстро вернуть красивый вид, говорится в инстаграм-сообщении Дианы Гологовец.

Читайте также Гладиолус – лучшее луковичное растение 2026 года: чем особенный этот цветок

Как восстановить тюльпаны?

Блогер посоветовала налить в вазу кипяток примерно на 2 – 3 сантиметра и опустить в горячую воду тюльпаны на 5 минут. После такого трюка тюльпаны надо подрезать на несколько сантиметров и поставить их снова уже в холодную воду. Цветам стоит дать немного времени напиться воды, а уже через 30 – 40 минут тюльпаны снова станут свежими.

Как быстро восстановить цветы: смотрите видео

Чтобы цветы дольше стояли, нужно ежедневно подрезать стебли под углом 45 градусов и регулярно менять воду в вазе. Уберечь от быстрого увядания поможет содержание цветов подальше от света.

Известная светская хозяйка Марта Стюарт отметила, что для сохранения свежести букета цветов необходимо обработать вазу раствором воды с отбеливателем. Такой лайфхак продезинфицирует вазу, поэтому внутри не будут образовываться бактерии, которые и влияют на быструю порчу цветов.

Также под рукой стоит иметь соль и лимонную кислоту, которые помогают букету дольше оставаться свежим, пишет Interia Kobieta. Они повышают кислотность воды, а бактериям, отвечающих за быстрое увядание растений, не нравится такая среда.

Что еще нужно знать об уходе за растениями?