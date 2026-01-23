Ось як часто поливати орхідею взимку: квітникарі постійно роблять цю помилку
- Взимку орхідеї рекомендується поливати раз на 10 днів, щоб уникнути гниття коренів.
- Під час холодної пори року слід скоротити полив та підживлення, оскільки деякі види орхідей вступають у період спокою.
Зимовий догляд за орхідеєю – це часта тема для суперечок серед квітникарів. Та ті, хто лише нещодавно завели ці вибагливі, але неймовірно красиві рослини, можуть не знати, як саме змінювати догляд за ними у холодну пору року.
Коли дні стають коротшими, а ночі довшими, догляд за орхідеєю слід дещо змінити. На самопочуття орхідеї впливають чимало факторів: полив, добре підібране місце, кількість світла тощо, пише American Orchid Society.
Як правильно поливати орхідею взимку?
Орхідеї – це значно більш витривалі рослини, ніж про них заведено думати. Більшість сортів спокійно зимують за температури від 10 до 27 градусів, але навіть короткочасні коливання від 1,7 градуса до 38°C не шкодять їм, якщо тільки на листі не утворюється іній.
Орхідеї мають здатність адаптуватися до температури, але ступінь холодостійкості все ж залежить від умов навколишнього середовища, загального стану здоров'я рослини та сорту орхідеї. Багато фаленопсисів (а саме вони є найбільш поширеним домашнім видом орхідей) за низької температури гинуть, а ось інші легко переносять дні й ночі, коли позначка на термометрі наближається до нуля.
Та ще кілька факторів, які слід враховувати взимку – це полив та підживлення. У холодні місяці року радять скоротити їх. Деякі види орхідей вступають у період часткового чи повного спокою – і підживлення чи полив в цей час тільки підуть їм на шкоду.
Ріст тоді сповільнюється чи зупиняється, а надмірна кількість води в прохолодних чи вологих умовах може призвести до гниття коренів, а згодом і стебла орхідеї. Втім, багато новачків у вирощуванні орхідей також помиляються, коли припиняють полив повністю Вода у невеликій кількості потрібна орхідеям для виживання – просто частоту та кількість поливів варто дещо скоротити.
Звісно, частоту поливу потрібно підганяти під потреби конкретної рослини, але в цілому експерти радять робити це раз на 10 днів взимку, пише Orchids Bliss.
Що ще потрібно знати про догляд за кімнатними рослинами?
Не всі квітникарі знають, що робити, якщо рослина отримала пошкодження холодом. Таке може трапитися, якщо рослина опинилася на холодному підвіконні чи на протязі. На щастя, рослину у такому випадку ще можна врятувати.
Окрім того, у догляді за орхідеями садівники часто припускаються прикрих помилок, що призводять до того, що рослина відмовляється цвісти.
Часті питання
Які фактори впливають на самопочуття орхідеї під час зими?
На самопочуття орхідеї впливають такі фактори, як полив, добре підібране місце, кількість світла та температура. Особливо важливо враховувати ці фактори, коли дні стають коротшими, а ночі довшими.
Як часто слід поливати орхідею взимку?
Експерти радять поливати орхідеї раз на 10 днів взимку. При цьому важливо враховувати потреби конкретної рослини, оскільки декілька видів орхідей можуть потребувати більше чи менше води.
Чому важливо скоротити полив і підживлення орхідей взимку?
У холодні місяці року деякі види орхідей вступають у період часткового чи повного спокою. У цей час ріст сповільнюється чи зупиняється, а надмірна кількість води може призвести до гниття коренів і стебла. Тому важливо скоротити полив і підживлення, щоб уникнути пошкоджень рослини.