Ось як часто поливати орхідею взимку: квітникарі постійно роблять цю помилку

Зимовий догляд за орхідеєю – це часта тема для суперечок серед квітникарів. Та ті, хто лише нещодавно завели ці вибагливі, але неймовірно красиві рослини, можуть не знати, як саме змінювати догляд за ними у холодну пору року.

Коли дні стають коротшими, а ночі довшими, догляд за орхідеєю слід дещо змінити. На самопочуття орхідеї впливають чимало факторів: полив, добре підібране місце, кількість світла тощо, пише American Orchid Society.

Цікаво Цей режим прання є найгіршим: може зіпсувати одяг та пральну машину

Як правильно поливати орхідею взимку?

Орхідеї – це значно більш витривалі рослини, ніж про них заведено думати. Більшість сортів спокійно зимують за температури від 10 до 27 градусів, але навіть короткочасні коливання від 1,7 градуса до 38°C не шкодять їм, якщо тільки на листі не утворюється іній.

Орхідеї мають здатність адаптуватися до температури, але ступінь холодостійкості все ж залежить від умов навколишнього середовища, загального стану здоров'я рослини та сорту орхідеї. Багато фаленопсисів (а саме вони є найбільш поширеним домашнім видом орхідей) за низької температури гинуть, а ось інші легко переносять дні й ночі, коли позначка на термометрі наближається до нуля.

Та ще кілька факторів, які слід враховувати взимку – це полив та підживлення. У холодні місяці року радять скоротити їх. Деякі види орхідей вступають у період часткового чи повного спокою – і підживлення чи полив в цей час тільки підуть їм на шкоду.

Ріст тоді сповільнюється чи зупиняється, а надмірна кількість води в прохолодних чи вологих умовах може призвести до гниття коренів, а згодом і стебла орхідеї. Втім, багато новачків у вирощуванні орхідей також помиляються, коли припиняють полив повністю Вода у невеликій кількості потрібна орхідеям для виживання – просто частоту та кількість поливів варто дещо скоротити.

Звісно, частоту поливу потрібно підганяти під потреби конкретної рослини, але в цілому експерти радять робити це раз на 10 днів взимку, пише Orchids Bliss.

Що ще потрібно знати про догляд за кімнатними рослинами?