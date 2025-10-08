Під час прибирання ванної кімнати не всі приділяють вдосталь уваги очищенню швів між плиткою – втім, часто саме вони приковують увагу гостей та видають справжній стан санвузла.

Іноді здається, що шви між плиткою забруднені вже настільки сильно, що очистити їх просто неможливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, для того, аби вони знову стали ідеально білими, потрібно тільки скористатися елементарним засобом, що знайдеться у кожному домі.

Чим можна очистити шви між плиткою?

Якщо протягом тривалого часу ігнорувати завдання з очищення затирки у ванній, це не тільки призведе до того, що вона забрудниться, але й створить сприятливі умови для розвитку цвілі. У більшості випадків саме грибок призводить до того, що шви між плиткою виглядають плямистими, сірими та темними.

Та для того, аби очистити шви та повернути їм сяйливий білий колір, не потрібно довго її терти – потрібно тільки знайти перекис водню в аптечці. Він допомагає не тільки прибрати липкий шар бруду та застарілі плями, але й ефективний у боротьбі з пліснявою та цвіллю.

Чимало людей помилково для очищення плитки у ванній використовують відбілювач – та якщо очищувати затирку ним, це зрештою може послабити матеріал та призвести до його розшарування. Окрім того, відбілювач має сильний запах, і його не радять використовувати у невеликих закритих приміщеннях, як-от ванна.

Натомість перекис водню – це природний окиснювач, а це значить, що він може розщепити бактерії та спори цвілі тільки за допомогою кисню та води.



Плитку у ванній потрібно чистити частіше / Фото Pexels

Як почистити шви на плитці перекисом водню?

Передусім плитку потрібно протерти вологою ганчіркою, аби розм'якшити бруд. Після цього можна нанести на затирку перекис водню. Іноді його також змішують з содою, аби утворити абразивну пасту – вона може глибоко проникнути у шви та ефективно видалити плями.

Перекис потрібно залишити на плитці на 10 хвилин перед тим, як почати терти шви старою зубною щіткою. Після цього плитку потрібно промити від залишків перекису чистою водою.

Натомість використовувати оцет для чищення плитки не можна, навіть якщо він розведений, пише Martha Stewart. Річ у тому, що такий розчин для чищення надто кислотний, і це може призвести до послаблення і пошкодження затирки. Окрім того, оцет може навіть протравити кам'яну плитку.

Що ще у ванній потрібно почистити?