Що робити, якщо замерзли двері в машині: простий лайфхак

У зимову пору часто замерзають двері в машині, особливо у випадках, коли надворі значна мінусова температура. Якщо таке вже й сталось, то панікувати не варто. Потрібно лише скористатися дієвим методом.

Проблема із замерзанням дверей найчастіше стається після мийки й сильних морозів, пише 24 Канал з посиланням на Reddit. Коли волога потрапляє в ущільнювачі та замки, то вночі замерзає, відтак двері важко відкрити й навіть є ризик пошкодити ущільнювачі чи зламати ручку.

Як відкрити замерзлі двері автомобіля?

Важливе правило для водіїв – не варто тягнути різко за ручку. Різкі рухи здатні призвести до її поломки. Варто м’яко натиснути всередину по периметру, а тоді спробувати відкрити ще раз. Таким чином лід може тріснути й двері піддадуться відкриттю.

Якщо ж є можливість увімкнути фен чи тепловентилятор, то варто направити тепле повітря на область замка й ущільнювачів. Цим лайфхаком часто користуються ті водії, двері яких в машині примерзають регулярно.



Прості способи, які допоможуть відкрити ручку дверей / Фото Pexels

Зверніть увагу! У жодному разі не можна використовувати окріп, наскільки б сильно не замерзли двері. Ця дія призведе до різкого перепаду температур, тому може пошкодити лакофарбне покриття.

Досвідчені водії взагалі радять придбати спеціальні розморожувачі замків, які діють набагато швидше. Як альтернативу можна використовувати спирт, акуратно нанісши його на ущільнювач і замок. Коли відкриєте двері, тоді заведіть машину й увімкніть пічку. Через кілька хвилин розморозяться всі інші двері.

До слова, у мороз не можна ставити машину на ручник, оскільки він може примерзнути, і автомобіль не зрушить з місця, пише Auto-Swiat. Якщо ручник замерз, слід добре прогріти двигун або гальмівний механізм теплою водою, а в разі невдачі – звернутися у сервіс.

