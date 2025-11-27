Як захистити гортензії від морозів: навесні зацвітуть вдвічі краще

Гортензії є досить вразливими рослинами до низьких температур, тому восени треба обов’язково подбати про їхній захист. Сильні заморозки та навіть відлига можуть пошкодити коріння та призвести до їхнього гниття.

Щоб зберегти шанси на рясне цвітіння та врятувати кущі від морозів, фахівці радять зробити навколо кущів шар мульчі.

Що треба зробити восени?

Спочатку очистіть ділянку навколо куща: приберіть бур’яни, старе листя й залишки рослин. За потреби можна розпушити верхній шар ґрунту. Для гортензій ідеально підходить натуральна мульча. Добре підійде кора, солома, сухе подрібнене листя чи компост, оскілки вони добре утримують тепло.

Мульчу треба розподілити навколо куща, не торкаючись стебла. Потрібно залишити невеликий зазор біля основи. Завдяки цьому ґрунт не буде надто вологим біля стовбура, бо це може призвести до гниття.



Гортензії потребують мульчування / Фото Freepik

Цей спосіб ефективний, бо мульча утримує тепло й зберігає стабільну температуру ґрунту, захищаючи коріння від промерзання. Вона допомагає зберігати оптимальну вологість, зменшуючи ризик того, що ґрунт пересохне взимку через холодний вітер.

Правильне утеплення підвищує шанси на те, що гортензія успішно перенесе зиму й навесні почне цвісти з новими квітами. Садівники радять утеплювати кущ вже після перших заморозків, коли ґрунт почне підмерзати.

Якщо ж гортензії ростуть у контейнерах, то їх краще занести в неопалюване приміщення й укутати так, щоб не промерзло коріння.

Окрім гортензій, після перших заморозків троянди потрібно підготувати до зимового спокою, пише Real Simple. Варто припинити обрізку та удобрення, щоб уникнути пошкодження нових пагонів холодом. Очищення основи кущів від опалого листя та додавання мульчі чи компосту допоможе захистити коріння, а до замерзання ґрунту троянди слід ретельно полити.

