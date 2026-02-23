Сантехніки закликають перестати заливати в раковину 6 рідин: вони руйнують труби
- Не можна зливати у раковину жири, олії, мастила, ліки, засоби з аміаком й відбілювачем, окріп, фарбу, моторну оливу та автомобільні рідини.
- Ці рідини можуть засмічувати труби та завдати шкоди навколишньому середовищу та водопостачанню.
Виливання рідин у раковину нам здається простим та швидким способом вирішення проблеми. Однак більшість рідин, крім води, здатні спричинити додаткові проблеми. У певних випадках вони можуть зіпсувати сантехніку.
Сантехніки та комунальнки часто закликають не виливати деякі рідини в каналізацію, бо їхня утилізація призведе до неприємних наслідків, пише House Digest.
Сітчастий фільтр для раковини допомагає підтримувати чистоту, але він утримує лише залишки їжі, проте не запобігає потраплянню рідин у засмічення, які можуть зашкодити трубам. Щоб уникнути проблем, достатньо не допускати потрапляння у злив побутових миючих засобів, олії, ліків, фарб та інших шкідливих речовин.
Які рідини не можна зливати у раковину?
Жири, олії та мастила
Ці речовини є найгіршими для раковини. Олія та мастило застигають у холодних трубах й накопичують з часом усі засмічення. Через певний період труба має всі шанси забитися, а вода перестане проходити.
Ліки
Хоч ліки й не пошкодять водопровідну систему й не створять засмічення, але здатні завдати шкоди навколишньому середовищу. Хімічні речовини можуть забруднювати водопостачання. Краще протерміновані ліки загорнути в пакет та викинути у сміття.
Засоби з аміаком та відбілювачем
У побутових миючих засобах містяться агресивні хімічні речовини, які мають шкідливий вплив на труби. А ще їхній злив у каналізацію сприяє забрудненню води. Саме тому варто уникати миючих засобів з аміаком чи відбілювачем.
Окріп
Не можна у раковину зливати окріп, оскільки він може пошкодити ваші труби. Гаряча вода здатна затримуватися в трубах, що призведе до їхнього розширення чи розтріскування.
Окріп не можна виливати в раковину / Фото Pexels
Фарба
Якщо вилити фарбу в каналізацію, то це призведе до кількох серйозних проблем. Вона засмітить труби, а токсичні речовини здатні забруднити водопостачання. Не можна виливати у раковину фарбу, незалежно від того, чи вона на водній чи олійній основі.
Моторна олива та автомобільні рідини
Бензин чи антифриз ніколи не можна виливати у раковину. Токсичні важкі метали, що містяться в моторній оливі, можуть забруднити питну воду. Окрім того, моторну оливу заборонено викидати у побутове сміття – для цього є спеціальні пункти збору для утилізації старої моторної оливи.
Чим прочистити злив раковини за 60 секунд?
Щоб прочистити злив раковини, можна використовувати суміш з 1 літра окропу та половини склянки засобу для миття посуду, пише City Magazine. Окріп у цьому випадку дозволений лише тоді, коли труба сильно забита харчовими залишками чи іншими твердими частинками. Окріп пом’якшує жир, а миючий засіб його розщеплює.
Потрібно закип'ятити 1 літр води, а тоді додати половину склянки засобу для миття посуду. Далі треба все перемішати й залишити на 3 хвилини для активації. Суміш обережно вливається у злив на засмічену ділянку. Треба дати їй подіяти 5 хвилин, щоб жир міг розщепитися, а вода могла знову пройти.
Які цікаві поради варто знати?
