Сантехніки закликають перестати заливати в раковину 6 рідин: вони руйнують труби

Виливання рідин у раковину нам здається простим та швидким способом вирішення проблеми. Однак більшість рідин, крім води, здатні спричинити додаткові проблеми. У певних випадках вони можуть зіпсувати сантехніку.

Сантехніки та комунальнки часто закликають не виливати деякі рідини в каналізацію, бо їхня утилізація призведе до неприємних наслідків, пише House Digest.

Сітчастий фільтр для раковини допомагає підтримувати чистоту, але він утримує лише залишки їжі, проте не запобігає потраплянню рідин у засмічення, які можуть зашкодити трубам. Щоб уникнути проблем, достатньо не допускати потрапляння у злив побутових миючих засобів, олії, ліків, фарб та інших шкідливих речовин.

Які рідини не можна зливати у раковину?

Жири, олії та мастила

Ці речовини є найгіршими для раковини. Олія та мастило застигають у холодних трубах й накопичують з часом усі засмічення. Через певний період труба має всі шанси забитися, а вода перестане проходити.

Ліки

Хоч ліки й не пошкодять водопровідну систему й не створять засмічення, але здатні завдати шкоди навколишньому середовищу. Хімічні речовини можуть забруднювати водопостачання. Краще протерміновані ліки загорнути в пакет та викинути у сміття.

Засоби з аміаком та відбілювачем

У побутових миючих засобах містяться агресивні хімічні речовини, які мають шкідливий вплив на труби. А ще їхній злив у каналізацію сприяє забрудненню води. Саме тому варто уникати миючих засобів з аміаком чи відбілювачем.

Окріп

Не можна у раковину зливати окріп, оскільки він може пошкодити ваші труби. Гаряча вода здатна затримуватися в трубах, що призведе до їхнього розширення чи розтріскування.



Фарба

Якщо вилити фарбу в каналізацію, то це призведе до кількох серйозних проблем. Вона засмітить труби, а токсичні речовини здатні забруднити водопостачання. Не можна виливати у раковину фарбу, незалежно від того, чи вона на водній чи олійній основі.

Моторна олива та автомобільні рідини

Бензин чи антифриз ніколи не можна виливати у раковину. Токсичні важкі метали, що містяться в моторній оливі, можуть забруднити питну воду. Окрім того, моторну оливу заборонено викидати у побутове сміття – для цього є спеціальні пункти збору для утилізації старої моторної оливи.

Чим прочистити злив раковини за 60 секунд?

Щоб прочистити злив раковини, можна використовувати суміш з 1 літра окропу та половини склянки засобу для миття посуду, пише City Magazine. Окріп у цьому випадку дозволений лише тоді, коли труба сильно забита харчовими залишками чи іншими твердими частинками. Окріп пом’якшує жир, а миючий засіб його розщеплює.

Потрібно закип'ятити 1 літр води, а тоді додати половину склянки засобу для миття посуду. Далі треба все перемішати й залишити на 3 хвилини для активації. Суміш обережно вливається у злив на засмічену ділянку. Треба дати їй подіяти 5 хвилин, щоб жир міг розщепитися, а вода могла знову пройти.

Які цікаві поради варто знати?