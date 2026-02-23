Сантехники призывают перестать заливать в раковину 6 жидкостей: они разрушают трубы
- Нельзя сливать в раковину жиры, масла, смазки, лекарства, средства с аммиаком и отбеливателем, кипяток, краску, моторное масло и автомобильные жидкости.
- Эти жидкости могут засорять трубы и нанести вред окружающей среде и водоснабжению.
Выливание жидкостей в раковину нам кажется простым и быстрым способом решения проблемы. Однако большинство жидкостей, кроме воды, способны вызвать дополнительные проблемы. В определенных случаях они могут испортить сантехнику.
Сантехники и коммунальщики часто призывают не выливать некоторые жидкости в канализацию, потому что их утилизация приведет к неприятным последствиям, пишет House Digest.
Сетчатый фильтр для раковины помогает поддерживать чистоту, но он удерживает только остатки пищи, однако не предотвращает попадание жидкостей в засоры, которые могут повредить трубам. Чтобы избежать проблем, достаточно не допускать попадания в слив бытовых моющих средств, масла, лекарств, красок и других вредных веществ.
Какие жидкости нельзя сливать в раковину?
Жиры, масла и смазки масла и смазки
Эти вещества являются худшими для раковины. Масло и смазка застывают в холодных трубах и накапливают со временем все засорения. Через определенный период труба имеет все шансы забиться, а вода перестанет проходить.
Лекарства
Хоть лекарства и не повредят водопроводную систему и не создадут засоры, но способны нанести вред окружающей среде. Химические вещества могут загрязнять водоснабжение. Лучше просроченные лекарства завернуть в пакет и выбросить в мусор.
Средства с аммиаком и отбеливателем
В бытовых моющих средствах содержатся агрессивные химические вещества, которые оказывают вредное воздействие на трубы. А еще их слив в канализацию способствует загрязнению воды. Именно поэтому следует избегать моющих средств с аммиаком или отбеливателем.
Укреп
Нельзя в раковину сливать кипяток, поскольку он может повредить ваши трубы. Горячая вода способна задерживаться в трубах, что приведет к их расширению или растрескиванию.
Кипяток нельзя выливать в раковину / Фото Pexels
Краска
Если вылить краску в канализацию, то это приведет к нескольким серьезным проблемам. Она засорит трубы, а токсичные вещества способны загрязнить водоснабжение. Нельзя выливать в раковину краску, независимо от того, она на водной или масляной основе.
Моторное масло и автомобильные жидкости
Бензин или антифриз никогда нельзя выливать в раковину. Токсичные тяжелые металлы, содержащиеся в моторном масле, могут загрязнить питьевую воду. Кроме того, моторное масло запрещено выбрасывать в бытовой мусор – для этого есть специальные пункты сбора для утилизации старого моторного масла.
Чем прочистить слив раковины за 60 секунд?
Чтобы прочистить слив раковины, можно использовать смесь из 1 литра кипятка и половины стакана средства для мытья посуды, пишет City Magazine. Кипяток в этом случае разрешен только тогда, когда труба сильно забита пищевыми остатками или другими твердыми частицами. Кипяток смягчает жир, а моющее средство его расщепляет.
Нужно вскипятить 1 литр воды, а потом добавить половину стакана средства для мытья посуды. Далее надо все перемешать и оставить на 3 минуты для активации. Смесь осторожно вливается в слив на засоренный участок. Надо дать ей подействовать 5 минут, чтобы жир мог расщепиться, а вода могла снова пройти.
Какие интересные советы стоит знать?
