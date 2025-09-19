Три лайфхаки для прання: ефективні домашні рішення, які здивують
- Блогерка Діана Гологовець рекомендує при пранні взуття додавати старі рушники для зменшення шуму і кращого відпирання.
- Для відбілювання шкарпеток потрібно змішати соду з оцтом, додати гель і гарячу воду, а для усунення шерсті з темних речей – кинути в барабан пральної машини 2 вологі серветки.
Прання – це не лише про чистоту речей, але й збереження якості одягу та турбота про здоров’я. Дехто може мати алергію на пральний порошок, тому в такому випадку варто застосовувати прості та дієві методи, які також забезпечать гарний результат.
Є кілька лайфхаків для прання, які приємно здивують всіх господинь, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.
Які є 3 лайфхаки для прання?
Блогерка дала 3 короткі лайфхаки, які легко запам’ятати. Для тих, хто пере взуття у пральній машинці блогерка порадила додати рушники. Вони допоможуть мінімізувати шум та краще виперуть кросівки чи домашні тапки. Рушник, звісно ж, варто використовувати старий.
Щоб відбілити шкарпетки потрібно змішати соду з оцтом, а тоді додати гель та гарячу воду. У цьому розчині треба залишити шкарпетки на 20 хвилин, а тоді кинути в пральну машину.
Власники домашніх тварин добре знайомі з проблемою ворсинок, яка прилипає до речей. Щоб позбутися шерсті з темних речей – достатньо додати в барабан 2 вологі серветки.
Які речі треба прати частіше?
Більшість господинь уникають кількох речей, бо вважають, що вони мало забруднюються, зазначає ресурс Real Simple. У такому випадку треба звернути увагу на речі, які все ж таки потребують особливої уваги. До цих предметів побуту входять наматрацники, декоративні подушки, штори та ковдри. Непомітно ці речі мають тенденцію притягувати на себе бруд.
Які ще є лайфхаки з пранням?
- Білі шкарпетки можна відбілити за допомогою білого оцту, який ефективніше очищує, ніж відбілювачі.
- У пральну машинку корисно кидати тенісні м’ячики, які допомагають рівномірно розподілити наповнювач у пуховиках і ковдрах, запобігаючи утворенню грудок.
