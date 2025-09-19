Прання – це не лише про чистоту речей, але й збереження якості одягу та турбота про здоров’я. Дехто може мати алергію на пральний порошок, тому в такому випадку варто застосовувати прості та дієві методи, які також забезпечать гарний результат.

Є кілька лайфхаків для прання, які приємно здивують всіх господинь, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.

Які є 3 лайфхаки для прання?

Блогерка дала 3 короткі лайфхаки, які легко запам’ятати. Для тих, хто пере взуття у пральній машинці блогерка порадила додати рушники. Вони допоможуть мінімізувати шум та краще виперуть кросівки чи домашні тапки. Рушник, звісно ж, варто використовувати старий.

Щоб відбілити шкарпетки потрібно змішати соду з оцтом, а тоді додати гель та гарячу воду. У цьому розчині треба залишити шкарпетки на 20 хвилин, а тоді кинути в пральну машину.

Власники домашніх тварин добре знайомі з проблемою ворсинок, яка прилипає до речей. Щоб позбутися шерсті з темних речей – достатньо додати в барабан 2 вологі серветки.

Які речі треба прати частіше?

Більшість господинь уникають кількох речей, бо вважають, що вони мало забруднюються, зазначає ресурс Real Simple. У такому випадку треба звернути увагу на речі, які все ж таки потребують особливої уваги. До цих предметів побуту входять наматрацники, декоративні подушки, штори та ковдри. Непомітно ці речі мають тенденцію притягувати на себе бруд.

Які ще є лайфхаки з пранням?