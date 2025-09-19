Стирка – это не только о чистоте вещей, но и сохранение качества одежды и забота о здоровье. Некоторые могут иметь аллергию на стиральный порошок, поэтому в таком случае следует применять простые и действенные методы, которые также обеспечат хороший результат.

Есть несколько лайфхаков для стирки, которые приятно удивят всех хозяек.

Какие есть 3 лайфхака для стирки?

Блогерша дала 3 короткие лайфхаки, которые легко запомнить. Для тех, кто стирает обувь в стиральной машинке блогерша посоветовала добавить полотенца. Они помогут минимизировать шум и лучше выстирают кроссовки или домашние тапки. Полотенце, конечно же, стоит использовать старое.

Чтобы отбелить носки нужно смешать соду с уксусом, а потом добавить гель и горячую воду. В этом растворе надо оставить носки на 20 минут, а потом бросить в стиральную машину.

Владельцы домашних животных хорошо знакомы с проблемой ворсинок, которая прилипает к вещам. Чтобы избавиться от шерсти с темных вещей – достаточно добавить в барабан 2 влажные салфетки.

Какие вещи надо стирать чаще?

Большинство хозяек избегают нескольких вещей, потому что считают, что они мало загрязняются, отмечает ресурс Real Simple. В таком случае надо обратить внимание на вещи, которые все же требуют особого внимания. К этим предметам быта входят наматрасники, декоративные подушки, шторы и одеяла. Незаметно эти вещи имеют тенденцию притягивать на себя грязь.

Какие еще есть лайфхаки со стиркой?