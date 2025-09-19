Три лайфхака для стирки: эффективные домашние решения, которые удивят
- Блогер Диана Гологовец рекомендует при стирке обуви добавлять старые полотенца для уменьшения шума и лучшего отстирывания.
- Для отбеливания носков нужно смешать соду с уксусом, добавить гель и горячую воду, а для устранения шерсти с темных вещей – бросить в барабан стиральной машины 2 влажные салфетки.
Стирка – это не только о чистоте вещей, но и сохранение качества одежды и забота о здоровье. Некоторые могут иметь аллергию на стиральный порошок, поэтому в таком случае следует применять простые и действенные методы, которые также обеспечат хороший результат.
Есть несколько лайфхаков для стирки, которые приятно удивят всех хозяек, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.
Читайте также 5 ежедневных ошибок, которые вредят стиральной машине: перестаньте их делать
Какие есть 3 лайфхака для стирки?
Блогерша дала 3 короткие лайфхаки, которые легко запомнить. Для тех, кто стирает обувь в стиральной машинке блогерша посоветовала добавить полотенца. Они помогут минимизировать шум и лучше выстирают кроссовки или домашние тапки. Полотенце, конечно же, стоит использовать старое.
Кстати, найти средства для стирки по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.
Чтобы отбелить носки нужно смешать соду с уксусом, а потом добавить гель и горячую воду. В этом растворе надо оставить носки на 20 минут, а потом бросить в стиральную машину.
Владельцы домашних животных хорошо знакомы с проблемой ворсинок, которая прилипает к вещам. Чтобы избавиться от шерсти с темных вещей – достаточно добавить в барабан 2 влажные салфетки.
3 лайфхака по стирке: смотрите видео
Какие вещи надо стирать чаще?
Большинство хозяек избегают нескольких вещей, потому что считают, что они мало загрязняются, отмечает ресурс Real Simple. В таком случае надо обратить внимание на вещи, которые все же требуют особого внимания. К этим предметам быта входят наматрасники, декоративные подушки, шторы и одеяла. Незаметно эти вещи имеют тенденцию притягивать на себя грязь.
Какие еще есть лайфхаки со стиркой?
- Белые носки можно отбелить с помощью белого уксуса, который эффективнее очищает, чем отбеливатели.
- В стиральную машинку полезно бросать теннисные мячики, которые помогают равномерно распределить наполнитель в пуховиках и одеялах, предотвращая образование комков.
Частые вопросы
Какие лайфхаки для стирки рекомендует блогер Диана Гологовец?
Блогер Диана Гологовец рекомендует три лайфхака для стирки: добавлять полотенца при стирке обуви для уменьшения шума и улучшения качества стирки, отбеливать носки смесью соды с уксусом, гелем и горячей водой, а также использовать влажные салфетки для удаления шерсти с темных вещей.
Какие вещи следует стирать чаще, чем обычно?
Реальные предметы, которые нуждаются в частой стирке, включают наматрасники, декоративные подушки, шторы и одеяла. Хотя многие считают, что эти вещи мало загрязняются, они на самом деле имеют тенденцию притягивать грязь.
Какие еще есть полезные лайфхаки со стиркой?
Дополнительные лайфхаки включают использование белого уксуса для отбеливания носков и добавление теннисных мячиков в стиральную машину для равномерного распределения наполнителя в пуховиках и одеялах.