Потішать око: які кімнатні рослини треба перенести на зиму на балкон
- Рослини, які можна залишити на балконі взимку, включають м’яту, мелісу, розмарин, любисток і орегано, а також морозостійкі хвойні та листяні чагарники.
- Для зимового підвіконня підходять квітучі рослини, такі як камелії, азалії, первоцвіти, цикламен та каланхое.
Взимку балкон може перетворитися не лише на місце для зберігання речей, а й на маленький зимовий сад. Головне – правильно обрати рослини, які витримають холод.
Деякі культури чудово почуваються надворі навіть у мороз, тож їх не потрібно заносити до хати, інформує 24 Канал з посиланням на Home Garden. Важливо лише дізнатися, кому підходять балконні умови, а кому – категорично ні.
Що можна залишити на балконі?
Рослини, які залишають на балконі на зиму, варто висаджувати лише в ті контейнери, що витримують низькі температури. Керамічний посуд повинен мати позначку "морозостійкий", інакше ризикує тріснути вже під першим серйозним морозом.
Так само використовують пластикові, кам’яні, бетонні чи ротангові контейнери, але всі вони повинні бути сертифіковані на витривалість до перепадів вологості та температури. Посуд із пористих матеріалів категорично не підходить – він вбирає воду, яка під час морозів замерзає та розширюється, розламуючи контейнер зсередини.
Плануючи висаджування в горщиках, можна сміливо звертатися до трав – чимало з них багаторічні й добре зимують навіть у контейнерах. Підійдуть м’ята, меліса, розмарин, любисток і орегано. Ці рослини зазвичай потребують злегка вологого ґрунту та сонячного розташування.
На балконах і терасах чудово зимують і морозостійкі хвойні та листяні чагарники. Особливо ефектно виглядають вічнозелені рослини – вони додають живих барв навіть у найтемніші місяці. Добре зарекомендували себе компактні, повільнорослі хвойні: ялина біла, ялина звичайна, сосна гірська, ялівець лускатий та ялівець повзучий.
З листяних вічнозелених варто звернути увагу на самшит та карликові кизильники – вони добре почуваються у балконних умовах.
Які квіти можна поставити на підвіконня взимку?
Зима не обов’язково має асоціюватися з тьмяністю. Навіть коли надворі мороз і сніг, вдома легко створити весняний настрій, пише Leroy Merlin.
Достатньо розмістити на підвіконні рослини, що квітнуть саме взимку: камелії, азалії, первоцвіти, цикламен або каланхое.
