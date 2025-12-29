Як перевірити ікру на підробку в домашніх умовах: простий та дієвий спосіб

Жодне новорічне свято не обходиться без бутербродів з ікрою. Перед святами магазини роблять знижки, але часом ікра за низькою ціною може бути неякісною. Щоб зрозуміти, чи ікра не є підробкою, варто скористатися простим лайфхаком.

Перед Новим роком попит на червону ікру зростає, тому треба уважно підбирати продукт, пише 24 Канал з посиланням на тікток-блогерку Олену Гордієнко.

Як відрізнити натуральну ікру від підробки?

Ціна на ікру є достатньо високою, тому віддаючи за неї гроші, хочеться отримати справжній продукт. Проте навіть 100-грамова баночка може коштувати досить адекватно, при цьому бути натуральною. Але буває й навпаки – за кілька сотень можна отримати підробку.

Блогерка показала простий лайфхак, який допоможе зрозуміти, чи справді у банці справжня ікра. За словами Олени Гордієнко, спочатку треба звернути увагу на вигляд продукту. У баночці не повинно бути зайвої рідини – якісна ікра має бути сухою. Дуже дешева ікра вже свідчить про те, що вона не натуральна.

Щоб перевірити ікру, потрібно налити в посуд кип’ячену воду й додати туди ложку ікри. Якщо вона стане білого кольору, то це ознака справжнього продукту, оскільки висока температура призведе до виділення білка.

Якщо ж вода не змінить кольору чи стане рожевого відтінку, тоді ікра – штучна. Такий простий трюк допоможе легко визначити натуральну ікру.

Як відрізнити справжню ікру: дивіться відео

Одним із популярних продуктів на Новий рік є твердий сир. Для того, щоб він довше залишався свіжим, його треба правильно зберігати. Видання Express пише, що чеддер, гауду чи пармезан, рекомендується загортати їх у провощений папір і нещільно закривати фольгою для контролю вологості та циркуляції повітря.

М'які сири, такі як брі та камамбер, слід загортати щільніше для контролю вологості, а сири з блакитною пліснявою упаковувати окремо, щоб уникнути поширення плісняви на інші сири.

Які ще є цікаві поради?