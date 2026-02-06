Навіть старий жовтий підвіконник стане білим як сніг: як швидко повернути йому привабливість

Пожовклі підвіконники – це дуже поширена проблема. Може здаватися, що її неможливо оминути, однак насправді все не так страшно.

Рано чи пізно білосніжне пластикове підвіконня втрачає свій вигляд, набуваючи неприємного жовтого відтінку. Причиною тому є сонячне проміння, тепло від радіаторів, кухонний жир та мікроскопічні подряпини, куди в’їдається пил, розповідає Rafil.

Хоча зміна структури пластику під впливом ультрафіолету – процес складний, більшість забруднень можна усунути за допомогою дієвого саморобного засобу.

Як повернути підвіконнику білий колір?

Секретним інгредієнтом у боротьбі за чистоту є сіль борної кислоти, або тетраборат натрію. Порошковий варіант можна купити у будья-якому господарському магазині.

Білий підвіконник – важлива частина естетики / Фото Freepik

Насипте у місткість 1 столову ложку порошку тетраборату. Додайте невелику кількість гелю для миття посуду або універсального мийного засобу. Ретельно перемішайте до стану густої однорідної маси (консистенція густої сметани), щоб крупинки порошку розчинилися.

Попередньо протріть поверхню від пилу звичайною водою. Потім за допомогою губки нанесіть пасту тонким шаром на пожовклі ділянки. Не намагайтеся відразу терти поверхню – дайте засобу попрацювати від 10 до 30 хвилин. Маса не повинна висохнути, тому постійно зволожуйте її з розпилювача.

Потім просто протріть підвіконня вологою ганчіркою, ретельно змийте залишки чистою водою та витріть насухо.

Що робити, якщо бруд залишився?

Якщо результат ще не ідеальний, краще повторити процедуру ще раз — делікатне багатошарове очищення завжди безпечніше для пластику, ніж агресивна хімія, радить Onet.

Не забудьте одягнути гумові рукавички, щоб уникнути подразення шкіри. А ще ніколи не змішуйте сіль борної кислоти з кислотами або хлором – це призведе до небезпечної хімічної реакції.

Які поради варто зберегти?