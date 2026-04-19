Орхідея знову почне цвісти: усе змінить один крок

Чимало квітникарів, які тримають вдома орхідеї, стикаються з однаковою ситуацією. Після покупки рослина швидко скидає квіти й довгий час не дає нових. Це поширене явище, яке можна легко виправити, якщо знати базові правила догляду й почати з правильних дій.

Першим кроком після того, як квіти зів’яли є обрізка, пише Express. Відцвілі частини потрібно видалити, а довге стебло трохи скоротити.

Для цього потрібно знайти на ньому вузли (невеликі заглиблення), відрахувати два від основи й зробити зріз трохи вище.

Такий підхід допоможе рослині спрямувати сили на формування нового квітконосу. Проте потрібно набратися терпіння, оскільки процес може тривати кілька місяців.

Як відновити цвітіння орхідеї?

Ключову роль відіграє освітлення. Орхідеї люблять яскраве світло, але погано переносять прямі сонячні промені. Найкращий вплив на них має розсіяне природне освітлення.

Також важливо контролювати температуру, оскільки її невелике зниження може стати сигналом для рослини знову зацвісти.



Цвітіння орхідеї легко відновити / Фото Pexels

Регулярне внесення добрив – ще один важливий фактор. Орхідеї рекомендовано підживлювати приблизно раз на місяць, використовуючи спеціальні засоби. Це підтримає їхній ріст та сприяє появі нових бутонів.

Щоб зрозуміти, що рослина потребує води, варто звернути увагу на коріння у прозорому горщику. Якщо воно темно-зелене, то вологи достатньо. Світлий відтінок стає сигналом, що рослину потрібно поливати.

Повітряне коріння, яке може виходити за межі горщика не є показником, бо його колір не змінюється залежно від рівня вологи.

Квітникарі зазначають, що відсутність цвітіння після опадання квітів – це нормальний етап для орхідей. За правильного догляду рослина поступово відновлюється і з часом порадує новими бутонами.

Як поливати орхідею?

Один з найпопулярніших методів поливу орхідей – це через кухонну мийку, пише Real Simple. І цей метод найкорисніший, якщо в суміші для горщика орхідеї міститься кора. Раковину потрібно наповнити теплою водою приблизно до верху горщика, аби не занурити всю рослину, а тоді залишити горщик у ній приблизно на 10 хвилин.

Зверніть увагу, що якщо замочити горщик на 15 хвилин чи більше, це може призвести до серйозної проблеми – гниття коренів.

