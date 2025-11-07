Щоб не відсиріли й горіли довше: як зберігати дрова на вулиці

Дрова – це не лише тепло, а й символ спокою, домашнього затишку й надійності. Коли за вікном вітер і темрява, саме вони дарують відчуття безпеки й стабільності.

Дрова – це перевірений спосіб зігріти дім і забезпечити комфорт та особливу атмосферу для родини. Але щоб вогонь горів рівно, без диму й втрат тепла, дрова потрібно правильно зберігати, повідомляє 24 Канал з посиланням на MuratorDom.

Як організувати зберігання дров на подвір’ї?

Кількість місця, необхідного для дров, залежить від типу деревини. Якщо ви купуєте витриману деревину, розколоту на полінця довжиною близько 30 сантиметрів та висушену, вам буде достатньо сараю.

Є кілька секретів, як правильно зберігати дрова / Фото Unsplash

Якщо ж деревина волога – найкраще зберігати дрова на відкритому повітрі під критим навісом. Не варто тримати невисушені колоди в приміщенні без протягів, вони можуть почати пліснявіти. Також їх не слід класти безпосередньо на землю.

У місці зберігання створіть бетонну стяжку. Але є й дешевші способи – розстеліть шар гравію товщиною 5 – 7 сантиметрів або постеліть невикористані піддони. Найкраще розмістити колоди на балках, оскільки це забезпечить хорошу ізоляцію від землі та дозволить циркуляцію повітря. В будь-якому випадку слід зробити хоча б примітивне накриття для дров.

Як складати дрова

Свіжа деревина містить близько 50% води. Перш ніж її можна буде використовувати в печі чи каміні, вона повинна ретельно висохнути. А для цього важливо правильно скласти дрова, повідомляє Howstuffworks.



Під час укладання дров пам’ятайте, що не варто складати їх занадто щільно. Окремі шматки повинні лежати вільно один на одному. Ви можете складати дрова корою вниз – це має свої переваги. Такий спосіб сприяє циркуляції повітря, що полегшує сушіння деревини.

