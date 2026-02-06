Холодильник все одно буде тримати холод: лайфхаки, які збережуть продукти без світла

Після відключення світла холодильник ще деякий час працює "на запасі", однак продукти можуть почати псуватися, якщо не застосувати правильних дій. Є кілька простих лайфхаків, які допоможуть продовжити холод та збережуть їжу свіжою.

У середньому холодильник зберігає низьку температуру 4 – 6 годин, якщо не відкривати дверцята, пише "Твоє місто". Значно витривалішою є морозильна камера. Повністю заповнена може тримати тепло до 48 годин, а напівпорожня – приблизно добу. Моделі з No Frost утримують холод трохи довше завдяки рівномірному розподілу температури.

Як зберегти холод в холодильнику?

Головне правило – не відкривати холодильник без потреби, оскільки кожне відкриття скорочує "запас холоду". Добре працюють кілька лайфхаків, на які варто звернути увагу.

Заповнюйте простір. Чим більше продуктів всередині, тим повільніше нагрівається камера. Якщо ж холодильник порожній – поставте всередину пляшки з холодною чи замороженою водою.

Заморожена вода – безкоштовний акумулятор холоду. Контейнери чи пляшки з льодом чудово тримають температуру. Для кращого ефекту можна зробити соляний розчин й не наливати рідину до краю.



Ці поради допоможуть довше зберегти продукти / Фото Pexels

Продукти треба формувати щільно, але не перекривати вентиляцію. Те, що швидко псується потрібно покласти ближче до задньої стінки, оскільки там холодніше.

Фахівці радять звернути увагу на ущільнювачі дверцят. Зношена гума – головний є причиною витоку холоду. Не можна ставити теплі страви в холодильник після вимкнення світла, бо це прискорить нагрів усієї камери.

Щоб зменшити витрати під час відключень – варто готувати невеликими порціями. Також рекомендовано тримати вдома ті продукти, які не потребують холодильника: консерви, сухофрукти, крупи тощо.

А ще тимчасово зберігати продукти можна за допомогою сумки-холодильника чи на балконі за температури 0 °C. Завдяки цим кільком методам продукти будуть довше зберігатися й не зіпсуються.

Якою має бути ідеальна температура в морозилці?