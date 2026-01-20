Сон у мороз до -30: що радить українка, яка була на 5 найвищих горах
- Антоніна Самойлова радить використовувати пляшку з гарячою водою та термобілизну зі 100% мериносової вовни для збереження тепла в холоді.
- Спільний сон під однією ковдрою або з домашніми тваринами допомагає зберігати тепло, а теплі страви з повільними вуглеводами підтримують енергію.
Холод уночі – це не лише про погоду. Це про темряву, відсутність стабільного тепла і відчуття, що організм не може розслабитися. У таких умовах сон стає поверхневим, а прокидання – важким.
Втім, способи зігрітися існують навіть там, де мороз – звичний стан. Їх добре знають люди, для яких холод не виняток, а робоче середовище. Саме такими порадами поділилася Антоніна Самойлова у своєму інстаграмі. Спортсменка, яка ночувала на великих висотах і навчилася зберігати тепло там, де це здається неможливим.
Як спати і не мерзнути?
Найпростіший і водночас ефективний спосіб – пляшка з гарячою водою. Її наповнюють окропом, загортають у рушник і кладуть під ковдру. Найкраще розміщувати таку імпровізовану грілку в ногах або між ногами – там тепло швидше розходиться по тілу через велику кількість судин.
Корисні поради від альпіністки: відео
Також варто обрати правильну термобілизну. Для сну найкраще підходить та, що виготовлена зі 100% мериносової вовни. Вона зберігає тепло навіть у стані спокою і не створює ефекту "перегріву". Одягати її варто безпосередньо перед сном.
Важливо не залишати відкритими шию та вуха. Саме через ці зони тіло втрачає багато тепла. Баф, піднятий на потилицю і вуха, працює краще за звичайний шарф.
Окремий пункт – тілесний контакт. Сон під однією ковдрою з іншою людиною значно тепліший. Це не про емоції, а про теплообмін. Кількість збереженого тепла в таких умовах зростає відчутно.
Те саме стосується і домашніх тварин. Температура їхнього тіла трохи вища за людську, тож кіт або собака під ковдрою стає природним джерелом додаткового тепла.
Що варто їсти у прохолодні дні?
У холодні періоди організму потрібна енергія. Краще обирати теплі страви з повільними вуглеводами – каші, супи, тушковані овочі, пише Quora.
Вони дають довге відчуття тепла, а не короткий сплеск. Також варто додати продукти з білком і жирами – яйця, рибу, горіхи. Вони підтримують терморегуляцію і допомагають тілу не втрачати тепло вночі.
Які поради варто спробувати?
