Листя монстери жовтіє не просто так: дізнайтеся причини і способи врятування

Монстера – красива тропічна рослина, яка здатна чудово рости в домашніх умовах. Проте часом вазони реагують на порушення догляду пожовтінням листя. Це є першою ознакою, що рослина переживає стрес.

Щоб запобігти серйозним наслідкам, потрібно вчасно з’ясувати причину, пише Martha Stewart.

Читайте також Чому орхідея не цвіте: чим підживити та повернути їй сили

Чому у монстери жовтіє листя?

Надмірний полив

Часто проблема пов’язана з перезволоженням ґрунту. Рослина загниває, якщо субстрат постійно мокрий, а коріння не отримує кисень. Через це листя може почати поступово жовтіти й втрачати пружність. Перед поливом варто перевірити вологість ґрунту на глибині кількох сантиметрів та дати верхньому шару просохнути наполовину.

Нестача вологи

Монстера легше переносить короткочасну посуху, а тривалий дефіцит води може шкодити. Якщо краї листків підсихають та стають ламкими, то жовтизна супроводжується сухістю. Саме тому варто переглянути режим поливу. Фахівці радять використовувати відстояну чи фільтровану воду кімнатної температури.



Нестача вологи може вплинути на пожовтіння листя / Фото Pexels

Недостатнє освітлення

Монстера потребує яскравого розсіяного світла. У затіненому місці пагони витягуються, листя стає дрібнішим та може жовтіти. Водночас пряме сонячне проміння здатне спричинити опіки. Потрібно обрати добре освітлену ділянку без прямого сонця чи використати додаткове підсвічування.

Шкідники

Пожовтіння часом можуть спричиняти комахи. Ознаками можуть бути світлі чи сріблясті смуги, чорні крапки чи навіть деформація молодих листків. У такому випадку варто ізолювати рослину, промити листя та обробити їх спеціальним засобом від шкідників. Через пару тижнів процедуру доведеться повторити.

Чи потрібно видаляти жовте листя?

Пошкоджені листки краще поступо обрізати, щоб рослина не витрачала ресурси на їх підтримку. Для цього потрібно скористатися гострим інструментом, зрізати листок біля основи так, щоб не травмувати стебло. Якщо жовтизна не зникне навіть після зміни догляду – тоді варто перевірити коріння. А якщо є підгнилі ділянки, то їх треба видалити й пересадити рослину в свіжий дренований субстрат.

Для швидкого росту монстери взимку її потрібно поставити біля південного вікна для максимального природного освітлення, пише Express. Якщо південного вікна немає, слід використовувати спеціальні лампи для продовження світлового дня, і забезпечити температуру не нижче 18 градусів.

Що ще треба знати про догляд за рослинами?